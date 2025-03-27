В РФ арестовали известного миллиардера: чем он не угодил Кремлю

В Москве суд принял решение об аресте основателя агрохолдинга "Русагро" и бывшего сенатора Белгородской области Вадима Мошковича. Об этом сообщает BBC.

Вадим Мошкович (фото из открытых источников)

Мошковичу предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении служебными полномочиями. В компании "Русагро" подтвердили факт обысков, прошедших в среду в нескольких офисах холдинга, но не комментировавших задержание Мошковича.

Следователи обратились в суд с требованием поместить миллиардера в следственный изолятор, аргументируя это тем, что он может скрыться за границу. В суде отметили, что у него есть гражданство Израиля и частный самолет.

Сам Мошкович отрицал наличие у него собственного самолета, пожаловался на проблемы с сердцем и попросил не отправлять его за решетку. Он подчеркнул, что не признает свою вину.

"Я законопослушный гражданин, никогда не совершавший никаких преступлений, в том числе и этого", – заявил Мошкович в зале суда.

Компания "Русагро" предложила освободить его под залог в размере одного миллиарда рублей, однако суд отказал и принял решение о его аресте. Впоследствии под стражей оказался и бывший генеральный директор "Русагро" Максим Басов.

По оценке Forbes, состояние Вадима Мошковича составляет 2,7 миллиарда долларов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России арестовали сжегшего свой паспорт певца. Российский блоггер и певец Эдуард Шарлотт, ранее сжег свой российский паспорт, вернулся в Россию — он прилетел в Петербург из Еревана. В аэропорту Пулково его встретил наряд полиции и в наручниках отвел в служебное помещение.

В России его обвиняли в "дискредитации вооруженных сил РФ". Пока же Шарлотту назначили 13 суток ареста за мелкое хулиганство, которое он якобы допустил по прилету в Санкт-Петербург. Также певцу оформили административные протоколы по статьям об умышленной порче удостоверения личности и о "дискредитации" российской армии, что предусматривает наказание в виде штрафа до 300 рублей и до 50 000 рублей соответственно.