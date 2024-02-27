В РФ арестовали уже четвертого адвоката Навального: подробности

В Москве задержан адвокат Алексея Навального Василий Дубков. Он стал четвёртым адвокатом оппозиционного политика, которого арестовали российские силовики.

Адвоката оппозиционера задержали в Москве. Фото из открытых источников

Как сообщают российские медиа, адвокат Василий Дубков сопровождал мать Алексея Навального Людмилу во время поездки в Салехард, где в тюрьме погиб политик.

Отмечается, что формальной причиной задержания адвоката стало "нарушение общественного порядка".

В октябре 2023 года в России арестовали трех адвокатов Алексея Навального – Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина. Всех троих адвокатов обвинили в участии в "экстремистском сообществе". В частности, их обвиняют в том, что они передавали соратникам Навального его письма, написанные в колонии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по информации британской разведки, подтвержденные потери России составляют более 2,7 тыс. танков и 5 тыс. БМП и БТР, а также на поле боя убиты и ранены около 350 тыс. российских военнослужащих. Вместе с тем мобилизация живой силы, производство и ремонт военной техники позволяют российским оккупантам своевременно компенсировать понесенные в боях потери.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что для победы над Россией граждане Украины не должны растратить тот дух и состояние единства, которое было 24 февраля 2022 года, когда российская армия вторглась на украинскую территорию, заверил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "Когда трудно или думаете отчаяться — вспомните 24.02. Ситуация была хуже сегодняшней, но на характере мы вывезли", — подчеркнул он.