Гражданин США Джозеф Тейтер, находящийся под следствием в Москве, был принудительно госпитализирован в психиатрическое учреждение.

Россия

Известно, что 46-летний Тейтер был задержан в августе 2024 года по обвинению в нападении на полицейского во время конфликта с персоналом элитной гостиницы в столице России.

15 марта суд в Москве принял решение о его принудительном направлении в психбольницу на основании медицинской экспертизы. Врачи якобы зафиксировали у мужчины "напряженность, импульсивность, манию преследования и отсутствие осознания собственного состояния".

Рассмотрение дела должно было состояться 14 апреля — Тейтеру грозило до пяти лет лишения свободы по обвинению в нападении на сотрудника полиции. В то же время неизвестно, когда именно суд решил перевести его на принудительное лечение.

Во время судебного заседания в сентябре 2024 года Тейтер заявил, что приехал в Россию, чтобы попросить политическое убежище, и утверждал, что за ним следит ЦРУ.

Его адвокат подал апелляцию на принудительную госпитализацию, обвинив власть в попытке "изолировать подсудимого от общества".

Правозащитники неоднократно обвиняли российские власти в злоупотреблении принудительным психиатрическим лечением в политических целях — практике, происходящей еще с советских времен и, как утверждают правозащитники, снова набирает обороты в правление диктатора Владимира Путина.

До этого Тейтер уже провел 15 суток за решеткой после признания виновным в "мелком хулиганстве" за тот же инцидент. По версии пропагандистских медиа, конфликт возник, когда персонал гостиницы попросил Тейтера показать документы, на что тот отреагировал агрессивно, начал ругаться, а по приезду полиции схватил одного из правоохранителей за руку.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, кого РФ забрала у Запада во время большого обмена.



