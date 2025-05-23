В зоне боевых действий российской армии, которую в РФ называют "специальной военной операцией", все чаще фиксируют случаи, когда женщины вступают в отношения с военными исключительно ради материальной выгоды. Об этом пишут пропагандистские СМИ со ссылкой на российских военных.

Жены участников "СВО"

Так называемые "черные вдовы" пытаются заключить брак с российскими военными, чтобы впоследствии получить денежные выплаты в случае их гибели. По словам одного из военных РФ с позывным "Бист", некоторые женщины успевают выйти замуж за штурмовиков дважды или даже трижды за короткий промежуток времени — срок жизни многих из них на фронте крайне непродолжителен.

"Я видел случаи, когда женщина женилась два-три раза. Если учесть среднюю продолжительность жизни штурмовика, за год можно успеть и четыре брака", – рассказал "Бист".

Командир россиян также отметил, что в начале войны большинство обращений родственников касались поиска тел погибших, а сейчас значительная часть по вопросам выплат.

Кроме того, солдаты страны-оккупанта предупреждают о рисках интимных отношений в зоне боевых действий. Есть опасения, что некоторые женщины, в частности секс-работницы, могут собирать информацию для Вооруженных сил Украины. Их иногда называют "мальвинками". Однако опрошенные военные отмечают, что реальные случаи таких действий единичны, а истории об "украинских агентках" часто являются преувеличением.

"Нас заранее предупреждают: если связаться с украинкой, можешь не вернуться живым. Но я думаю, это больше для того, чтобы солдаты не прибегали к алкоголю и связям с проститутками", — говорит "Бист".

Также, по его словам, в зону боевых действий приезжают женщины-волонтерки, инструкторки и другие гражданские. Часто такие отношения возникают с обоюдной выгодой: мужчины ищут разрядки от стресса, женщины возможности финансовой выгоды.

В конце концов, как признают сами военные, многие подписывают контракты из-за тупика, давления со стороны родных или в надежде заработать на нужды своих семей — например, чтобы купить квартиру для дочери.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что жены участников "СВО" жалуются на украинок.



