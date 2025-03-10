Как заявил глава гуманитарной группы постоянного представительства РФ при ОБСЕ Игорь Сергеев, российские власти неоднократно обращались в международные организации, включая генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, с просьбой предоставить информацию о жертвах событий в Буче в апреле 2022 года. Однако до сих пор никакого ответа не последовало, заявил дипломат страны-агрессора.

Антониу Гутерриш

По его словам, западные страны якобы продолжают "замалчивать" события в Буче, которые, по версии России, были инсценированы. Сергеев отметил, что расследование этого инцидента так и не было начато, а общественность не получила информации о жертвах – их именах, месте жительства, времени и обстоятельствах смерти, а также результатах вскрытия.

"Российские власти обращались в различные структуры, даже просили генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша использовать свои возможности и полномочия, чтобы сделать очень простую вещь — получить список имен тех, чьи тела были показаны в Буче. Мы до сих пор ничего не получили", — заявил Сергеев.

Помимо этого, российский дипломат заявил, что доказательства преступлений российских военных якобы появились лишь спустя несколько дней после событий в Буче – тогда в город прибыли представители украинских спецслужб и журналисты. По его мнению, Россия не допустит фальсификаций.

"Мы продолжим разоблачать фальшивки и информировать о событиях в Украине и в международном сообществе, включая попытки Запада манипулировать общественным мнением", — заявил дипломат страны-агрессора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что эксперты предполагали, что после прихода Трампа к власти в РФ начнут оправдывать все свои преступления и заявлять о том, что Украина их "оболгала". При этом известно, что между Трампом и Путиным сложились хорошие отношения и США даже "понимают первопричины" войны России против Украины.



