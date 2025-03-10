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Ткачик Олеся
Как заявил глава гуманитарной группы постоянного представительства РФ при ОБСЕ Игорь Сергеев, российские власти неоднократно обращались в международные организации, включая генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, с просьбой предоставить информацию о жертвах событий в Буче в апреле 2022 года. Однако до сих пор никакого ответа не последовало, заявил дипломат страны-агрессора.
Антониу Гутерриш
По его словам, западные страны якобы продолжают "замалчивать" события в Буче, которые, по версии России, были инсценированы. Сергеев отметил, что расследование этого инцидента так и не было начато, а общественность не получила информации о жертвах – их именах, месте жительства, времени и обстоятельствах смерти, а также результатах вскрытия.
Помимо этого, российский дипломат заявил, что доказательства преступлений российских военных якобы появились лишь спустя несколько дней после событий в Буче – тогда в город прибыли представители украинских спецслужб и журналисты. По его мнению, Россия не допустит фальсификаций.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что эксперты предполагали, что после прихода Трампа к власти в РФ начнут оправдывать все свои преступления и заявлять о том, что Украина их "оболгала". При этом известно, что между Трампом и Путиным сложились хорошие отношения и США даже "понимают первопричины" войны России против Украины.
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