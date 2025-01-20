logo

BTC/USD

107936.78

ETH/USD

3369.18

LTC/USD

121.51

USD/UAH

42.70

EUR/UAH

44.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В РФ цинично заявили, что проводят «СВО» ради Украины и ее будущего: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

В РФ цинично заявили, что проводят «СВО» ради Украины и ее будущего: детали

В России договорились до того, что якобы сами украинцы заинтересованы в том, чтобы в стране была проведена демилитаризация и денацификация

сегодня, 11:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Президент Владимир Зеленский и его окружение якобы зарабатывают на "геноциде украинцев", потому цели "спецоперации" России соответствуют интересам украинского народа, а его возрождение традиционно связано с РФ и возможно только в ее составе, заявил предатель, который сейчас скрывается в РФ, кум Путина Виктор Медведчук.

В РФ цинично заявили, что проводят «СВО» ради Украины и ее будущего: детали

Россия

"Если Зеленский и его свора зарабатывают на горе и геноциде украинцев, то цели "СВО" в интересах прежде всего украинского народа, поэтому Россия этих целей достигнет, поскольку они справедливые и необходимые, в том числе и для украинцев", — заявил Медведчук.

По его словам, "возрождение" украинского народа связано с Россией и в составе России, так "было, так есть и так будет в будущем".

Медведчук заявил, что с самого начала целями "СВО" были демилитаризация и денацификация Украины. Он подчеркнул, что их достижение соответствует интересам украинского народа.

"Для граждан Украины выполнение этих условий означает, что их не будут отлавливать, как бродячих собак, и отправлять на войну, что им разрешат разговаривать, учиться и общаться публично на родном языке, что матерям и женам вернут их детей и мужей, что верующим вернут их храмы и пастырей, что памятники истории вернут на свое место, а книги, признанные мировым культурным достоянием, вернутся в библиотеки и на прилавки магазинов", — заявил кум Путина.

Он добавил, что денацификация будет означать возвращение на Украине памяти героев Великой Отечественной войны, которые отдавали жизни в борьбе с нацизмом.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ пытаются выполнить цели так называемой "СВО" уже третий год подряд, без особых успехов. Впрочем, есть мнение, что Трамп может принудить Путина к миру.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/22921735
Теги:

Новости

Все новости