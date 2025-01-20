Президент Владимир Зеленский и его окружение якобы зарабатывают на "геноциде украинцев", потому цели "спецоперации" России соответствуют интересам украинского народа, а его возрождение традиционно связано с РФ и возможно только в ее составе, заявил предатель, который сейчас скрывается в РФ, кум Путина Виктор Медведчук.

Россия

"Если Зеленский и его свора зарабатывают на горе и геноциде украинцев, то цели "СВО" в интересах прежде всего украинского народа, поэтому Россия этих целей достигнет, поскольку они справедливые и необходимые, в том числе и для украинцев", — заявил Медведчук.

По его словам, "возрождение" украинского народа связано с Россией и в составе России, так "было, так есть и так будет в будущем".

Медведчук заявил, что с самого начала целями "СВО" были демилитаризация и денацификация Украины. Он подчеркнул, что их достижение соответствует интересам украинского народа.

"Для граждан Украины выполнение этих условий означает, что их не будут отлавливать, как бродячих собак, и отправлять на войну, что им разрешат разговаривать, учиться и общаться публично на родном языке, что матерям и женам вернут их детей и мужей, что верующим вернут их храмы и пастырей, что памятники истории вернут на свое место, а книги, признанные мировым культурным достоянием, вернутся в библиотеки и на прилавки магазинов", — заявил кум Путина.

Он добавил, что денацификация будет означать возвращение на Украине памяти героев Великой Отечественной войны, которые отдавали жизни в борьбе с нацизмом.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ пытаются выполнить цели так называемой "СВО" уже третий год подряд, без особых успехов. Впрочем, есть мнение, что Трамп может принудить Путина к миру.



