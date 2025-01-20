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Ткачик Олеся
Президент Владимир Зеленский и его окружение якобы зарабатывают на "геноциде украинцев", потому цели "спецоперации" России соответствуют интересам украинского народа, а его возрождение традиционно связано с РФ и возможно только в ее составе, заявил предатель, который сейчас скрывается в РФ, кум Путина Виктор Медведчук.
Россия
По его словам, "возрождение" украинского народа связано с Россией и в составе России, так "было, так есть и так будет в будущем".
Медведчук заявил, что с самого начала целями "СВО" были демилитаризация и денацификация Украины. Он подчеркнул, что их достижение соответствует интересам украинского народа.
Он добавил, что денацификация будет означать возвращение на Украине памяти героев Великой Отечественной войны, которые отдавали жизни в борьбе с нацизмом.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ пытаются выполнить цели так называемой "СВО" уже третий год подряд, без особых успехов. Впрочем, есть мнение, что Трамп может принудить Путина к миру.
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