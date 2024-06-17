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Ткачик Олеся
Как заявил помощник кремлевского диктатора Юрий Ушаков, "мирные предложения" президента РФ Владимира Путина по украинскому урегулированию, озвученные им 14 июня, "перечеркнули" итоги состоявшейся 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке конференции по Украине.
Юрий Ушаков
При этом Ушаков надеется, что число последних будет увеличиваться, поскольку Путин предложил реальную возможность не только завершить войну, но и обеспечить устойчивое урегулирование этого кризиса и договориться об условиях невозобновления конфликта.
При этом он не смог ответить на вопрос о том, будет ли террористическая Россия принимать участие в следующих переговорах.
Он обратил внимание, что "многие страны не участвовали, и весьма любопытно, что даже то, кто участвовал на различных уровнях, в том числе на совсем низком уровне, впоследствии отказались подписывать этот документ и забрали свои подписи".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что союзники Украины раскритиковали "мирные" предложения Путина.
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