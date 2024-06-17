В РФ цинично заявили, что в Швейцарии учли все заявления Путина по миру

Как заявил помощник кремлевского диктатора Юрий Ушаков, "мирные предложения" президента РФ Владимира Путина по украинскому урегулированию, озвученные им 14 июня, "перечеркнули" итоги состоявшейся 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке конференции по Украине.

Юрий Ушаков

"Участники Бюргенштока, хотели они этого или не хотели, были вынуждены учитывать наши предложения, выдвинутые накануне. Как вы знаете, многие прогнозируемо сразу отмахнулись от этих предложений, но кое-кто задумался над нашим вариантом", - добавил он.

При этом Ушаков надеется, что число последних будет увеличиваться, поскольку Путин предложил реальную возможность не только завершить войну, но и обеспечить устойчивое урегулирование этого кризиса и договориться об условиях невозобновления конфликта.

"Мне кажется, процесс осмысления предложенного Путиным в пятницу пойдет дальше, и какие-то соображения, наверняка, появятся, особенно, если кто-то сможет реально понять и задуматься над тем, что это — реальный путь к тому, чтобы войну прекратить", — сказал помощник диктатора.

При этом он не смог ответить на вопрос о том, будет ли террористическая Россия принимать участие в следующих переговорах.

"Я не знаю, в какой форме будет проведена конференция, но это — признание того, что они собрались напрасно. Что обсуждать конфликт без участника с другой стороны? Одностороннее обсуждение, поддержка позиции одной страны ни к чему не приводит, тем более эта поддержка не носит универсальный характер", - ответил помощник президента.

Он обратил внимание, что "многие страны не участвовали, и весьма любопытно, что даже то, кто участвовал на различных уровнях, в том числе на совсем низком уровне, впоследствии отказались подписывать этот документ и забрали свои подписи".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что союзники Украины раскритиковали "мирные" предложения Путина.



