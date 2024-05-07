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В РФ делают вид, что у них все "по плану". О чем свидетельствуют заявления Кадырова и Путина

Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что нужно «брать» Харьков и Одессу «пока есть время». Как отметил политолог Михаил Басараб, именно это и является ключевым в его комментарии. Также, о том, что в РФ не все хорошо, говорит и речь Путина

сегодня, 14:56
Автор:
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Ткачик Олеся
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Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что нужно пока есть время захватить Одессу и Харьков, а затем вынудить президента Владимира Зеленского подписать бумаги о капитуляции.

В РФ делают вид, что у них все "по плану". О чем свидетельствуют заявления Кадырова и Путина

Рамзан Кадыров

Как отметил политолог Михаил Басараб, на самом деле заявление Кадырова свидетельствует о том, что в террористической России не все идет "по плану".

"Он искренне говорит, что надо забирать Одессу и Харьков "пока есть время". Вот "пока есть время" ключевое в его комментарии. Как бы ни было сложно нам, ресурсы РФ также не безграничны. Они сейчас включили большие мощности и не только в Украине. Действовать на таких мощностях долго невозможно продержаться",
– отметил Михаил Басараб.

Также политолог обратил внимание на речь российского диктатора Владимира Путина во время его так называемой инаугурации.

"Путин сегодня много говорил о необходимости внутреннего единства. Очевидно, это то, что беспокоит его больше всего. Так что нам свое делать",
– подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 7 мая в террористической России проходит так называемая инаугурация Путина, на которой представительство иностранных государств было сведено к минимуму. В частности, только шесть стран Европейского Союза отправили на мероприятие своих послов. Впрочем, в Кремле пытались сделать хорошую мину при плохой игре. В частности, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что на самом деле такое мероприятие, как инаугурация, устраивают не для иностранных гостей, а для простых россиян, которые на так называемых выборах поддержали переизбрание Владимира Путина. Кроме того, Песков добавил, что никаких санкций в отношении стран, не отправивших своих представителей на инаугурацию, не будет.

После цирка с инаугурацией Рамзан Кадыров и сделал свое заявление по оккупации Одессы и Харькова.




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Источник: https://www.facebook.com/mmbasarab/posts/pfbid0QdinxFj7SKLdb4fKYkdsAEPfdv8TTHc7dPKac6AzVHP6zj8rjBzU123TCNzuBhXpl
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Олександр

сегодня, 15:20

хряку лучше за щеку взять, чем Одессу


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