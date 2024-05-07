В РФ делают вид, что у них все "по плану". О чем свидетельствуют заявления Кадырова и Путина

Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что нужно пока есть время захватить Одессу и Харьков, а затем вынудить президента Владимира Зеленского подписать бумаги о капитуляции.

Рамзан Кадыров

Как отметил политолог Михаил Басараб, на самом деле заявление Кадырова свидетельствует о том, что в террористической России не все идет "по плану".

"Он искренне говорит, что надо забирать Одессу и Харьков "пока есть время". Вот "пока есть время" ключевое в его комментарии. Как бы ни было сложно нам, ресурсы РФ также не безграничны. Они сейчас включили большие мощности и не только в Украине. Действовать на таких мощностях долго невозможно продержаться",

– отметил Михаил Басараб.

Также политолог обратил внимание на речь российского диктатора Владимира Путина во время его так называемой инаугурации.

"Путин сегодня много говорил о необходимости внутреннего единства. Очевидно, это то, что беспокоит его больше всего. Так что нам свое делать",

– подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 7 мая в террористической России проходит так называемая инаугурация Путина, на которой представительство иностранных государств было сведено к минимуму. В частности, только шесть стран Европейского Союза отправили на мероприятие своих послов. Впрочем, в Кремле пытались сделать хорошую мину при плохой игре. В частности, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что на самом деле такое мероприятие, как инаугурация, устраивают не для иностранных гостей, а для простых россиян, которые на так называемых выборах поддержали переизбрание Владимира Путина. Кроме того, Песков добавил, что никаких санкций в отношении стран, не отправивших своих представителей на инаугурацию, не будет.

После цирка с инаугурацией Рамзан Кадыров и сделал свое заявление по оккупации Одессы и Харькова.