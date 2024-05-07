В РФ делают вид, что у них все "по плану". О чем свидетельствуют заявления Кадырова и Путина

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Ткачик Олеся
Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что нужно пока есть время захватить Одессу и Харьков, а затем вынудить президента Владимира Зеленского подписать бумаги о капитуляции.
Рамзан Кадыров
Как отметил политолог Михаил Басараб, на самом деле заявление Кадырова свидетельствует о том, что в террористической России не все идет "по плану".
Также политолог обратил внимание на речь российского диктатора Владимира Путина во время его так называемой инаугурации.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 7 мая в террористической России проходит так называемая инаугурация Путина, на которой представительство иностранных государств было сведено к минимуму. В частности, только шесть стран Европейского Союза отправили на мероприятие своих послов. Впрочем, в Кремле пытались сделать хорошую мину при плохой игре. В частности, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что на самом деле такое мероприятие, как инаугурация, устраивают не для иностранных гостей, а для простых россиян, которые на так называемых выборах поддержали переизбрание Владимира Путина. Кроме того, Песков добавил, что никаких санкций в отношении стран, не отправивших своих представителей на инаугурацию, не будет.
После цирка с инаугурацией Рамзан Кадыров и сделал свое заявление по оккупации Одессы и Харькова.
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Олександр
сегодня, 15:20
хряку лучше за щеку взять, чем Одессу