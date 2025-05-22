Главным приоритетом президента США Дональда Трампа в отношении Украины является скорейшее завершение войны и установление доверительных отношений с Москвой. Об этом заявил депутат Госдумы страны-агрессора Дмитрий Новиков.

Госдума РФ

По словам россиянина, несмотря на репутацию непредсказуемого деятеля, Трамп демонстрирует последовательность в подходах к внешней политике.

"Еще во время предвыборной кампании он обещал прекратить конфликт в Украине в сжатые сроки — до сих пор придерживается этой линии", — заявил Новиков.

В то же время, по мнению депутата Госдумы РФ, Трамп рассматривает Украину прежде всего как "инвестиционный проект", из которого стремится вытеснить максимум пользы — по крайней мере, компенсировать расходы. Россию он якобы воспринимает как серьезного игрока на международной арене, с которым необходимо считаться.

"Трамп понимает, что с Москвой следует говорить с уважением и не допускать провокаций", — считает Новиков.

Он также предположил, что стратегической целью США на десятилетие вперед является противостояние Китаю, поэтому американский политик заинтересован в ослаблении российско-китайских отношений.

"Ему важно, если не разорвать союз Москвы и Пекина, то хотя бы ослабить этот тандем", — отметил депутат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что недавний разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным показал, что давить на диктатора глава Белого дома не будет.

Никаких угроз санкциями или заявлений о возобновлении масштабной помощи Украине из уст американского президента не прозвучало. После двухчасового телефонного разговора Трамп написал в X (Twitter), что Россия якобы стремится к "масштабной торговле" с США после завершения "кровавой бойни" в Украине — и он это поддерживает. Он снова акцентировал внимание на выгоде, а не безопасности союзников по НАТО.



