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В РФ для "иноагентов" придумали жесткие ограничения: о чем идет речь

Российские власти запретят участвовать в выборах лицам, внесенным в список "иноагентов"

3 мая 2024, 21:47
Автор:
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Марьян Ощановский
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Профильный комитет Госдумы РФ одобрил поправки о запрете "иностранным агентам" участвовать в выборах всех уровней.

В РФ для "иноагентов" придумали жесткие ограничения: о чем идет речь

В России усиливают давление на несогласных. Фото из открытых источников

В решении комитета отмечается, что "кандидат обязан до момента представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов прекратить статус иностранного агента".

Сообщается, что соответствующее положение распространяется на российские выборы в федеральные и региональные органы власти, органы публичной власти и органы местного самоуправления. Кроме того, "иноагент" не может претендовать на должность сенатора.

Отмечается, что полномочия уже избранных "иноагентов" в органах власти будут прекращены через 180 дней после вступления закона в силу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на востоке Украины российские захватчики медленно, но уверенно продвигаются на протяжении последних недель. Издание Reuters в своем репортаже рассказывает, что ВСУ хотели бы сделать больше для того, чтобы остановить окупантов, однако не имеют достаточно снарядов для отражения российских атак. Украинские подразделения ожидают поставок боеприпасов после того, как на прошлой неделе был одобрен новый пакет помощи от США на $61 млрд.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что американская помощь на сумму $61 млрд стала спасительным кругом для Украины, однако этого недостаточно, чтобы Россия отказалась от продолжения войны. Для прекращения войны на выгодных условиях Украина должна сделать гораздо больше, чем получать очередные пакеты военной помощи. Если Украина хочет предотвратить победу России в долгосрочной перспективе, ей понадобится комплексная стратегия. Это означает обучение, оснащение и мобилизацию новых сил.



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Источник: https://sozd.duma.gov.ru/bill/501159-8
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