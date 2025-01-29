В РФ дроны уничтожили ультрасовременный завод: россиян предупредили о скачке цен

Огромный пожар бушует на нефтеперерабатывающем заводе компании "Лукойл" с названием "Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово. Это четвертый по объемам производства топлива завод в РФ, при этом, подчеркивает российский оппозиционный журналист Иван Яковина, ультра-современный. Именно там, говорит он, изготавливают значительную долю самых высококачественных бензинов, в том числе — 98й.

Пожар в России

"Установленное в Кстово оборудование действительно уникальное для России. В рамках глубокой модернизации 15 лет назад там запустили американский комплекс каталитического крекинга, на котором начато производство автомобильного бензина стандарта Евро-4. Этот комплекс — крупнейший из построенных в России за последние 25 лет и, за счет конверсии вакуумного газойля в светлые нефтепродукты, обеспечивает значительный рост производства автобензинов. Объём инвестиций в этот проект составил около миллиарда долларов", — говорит Яковина.

По его словам, этот завод — не чадящий, грязный и тяжелый советский НПЗ, а дорогой, легкий, тонкий звонкий и прозрачный шедевр американского инженерного искусства, производящий великолепное топливо на миллиарды долларов.

"И вот ночью туда прилетел десяток дронов, которые все там взорвали, разорвали, уничтожили и подожгли. Нет больше великолепного завода – красы и гордости российской нефтяной промышленности. Соответственно, не будет и десятков миллиардов долларов от продажи топлива", — говорит Яковина.

По его убеждению, уничтожение этого завода абсолютно точно приведет к резкому росту цен на бензин в РФ, к огромным финансовым потерям для бюджета, и даже к росту инфляции – настолько он важен и велик в контексте российской экономики.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что беспилотники атаковали Нижегородскую, Смоленскую и Тверскую области, что повлекло попадания и пожары на территории важных объектов.



