В РФ дроны уничтожили ультрасовременный завод: россиян предупредили о скачке цен

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Ткачик Олеся
Огромный пожар бушует на нефтеперерабатывающем заводе компании "Лукойл" с названием "Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово. Это четвертый по объемам производства топлива завод в РФ, при этом, подчеркивает российский оппозиционный журналист Иван Яковина, ультра-современный. Именно там, говорит он, изготавливают значительную долю самых высококачественных бензинов, в том числе — 98й.
Пожар в России
По его словам, этот завод — не чадящий, грязный и тяжелый советский НПЗ, а дорогой, легкий, тонкий звонкий и прозрачный шедевр американского инженерного искусства, производящий великолепное топливо на миллиарды долларов.
По его убеждению, уничтожение этого завода абсолютно точно приведет к резкому росту цен на бензин в РФ, к огромным финансовым потерям для бюджета, и даже к росту инфляции – настолько он важен и велик в контексте российской экономики.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что беспилотники атаковали Нижегородскую, Смоленскую и Тверскую области, что повлекло попадания и пожары на территории важных объектов.
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