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В РФ головокружение от успеха на всех фронтах: как там хотят перехитрить Трампа

РФ на фоне своих успехов может попытаться нажать на Трампа и тем самым оскорбить его, что является очень хорошим вариантом для Украины

сегодня, 15:27
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Ткачик Олеся

Одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп не рассматривает Россию как приоритетный вопрос, отметил в эфире Радио НВ политолог и международный эксперт Максим Несвитайлов.

В РФ головокружение от успеха на всех фронтах: как там хотят перехитрить Трампа

Дональд Трамп

По его словам, Трамп больше сосредотачивается на геополитическом противостоянии с Китаем, считая, что это самая важная задача. Другие вопросы, в частности, украинские или даже израильские интересы, он может поставить на второй план, если это поможет одержать победу над Китаем. По мнению политолога, Трамп может пойти на некоторые уступки в украинском вопросе, чтобы не допустить сближения России с Китаем.

Однако Несвитайлов отмечает, что президентство Трампа может оказаться не столь выгодным для России, как кажется. Он объясняет, что сейчас Россия испытывает "головокружение от успехов" из-за успешных военных операций на фронте и активизации международных контактов, таких как визиты в Монголию, саммит БРИКС в России и приезд Генсека ООН Антониу Гутерриша. За счет этих событий международное влияние и легитимность Путина растет.

"Поэтому они могут слишком поверить в себя и не пытаться перехитрить Трампа, и попытаться нажать на него. В таком случае, позитивном для нас, он может очень сильно обидеться, принципиально это воспринять и пуститься берега. Очень хотелось бы, чтобы именно по такому сценарию развивались события", – отметил Несвитайлов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп будет разрывать экономику Китая разными ограничениями и пошлинами, чтобы провести реиндустриализацию США. Кроме того, новый президент США также будет оказывать давление и на Европу с целью увеличения помощи Украине и увеличения расходов на оборону. Плюс некоторые пошлины на их товары, скорее всего, тоже введет.




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Источник: https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/tramp-pustitsya-berega-yakshcho-rosiyani-yogo-obrazyat-nesvitaylov-novini-ukrajini-50464286.html
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