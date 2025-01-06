Российские власти заявили о якобы "срыве планов" Великобритании по разработке крупнейшего месторождения лития в Шевченково, расположенном в западной части Донецкой области. Об этом сообщил так называемый председатель комиссии Общественной палаты РФ по суверенитету и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, коллаборант Владимир Рогов.

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В частности он отметил, что около года назад украинские власти якобы передали права на разработку Шевченковского литиевого месторождения Великобритании за относительно небольшую сумму. Разработкой должна была якобы заниматься австралийская компания European Lithium, принадлежащая британскому бизнесмену Энтони Сейджу.

"Фактически британцы при содействии Зеленского присвоили бесценное месторождение. Но теперь их планам не суждено было сбыться", — заявил Рогов.

При этом россияне заявили, что 3 января они взяли под контроль Шевченковское месторождение лития, которое считалось самым большим в Украине и одним из самых богатых в Европе.

По словам ведущего специалиста комиссии ЕС по экономике и промышленности Арнольда Ренингарда, запасы этого месторождения могли обеспечить потребности Европейского Союза в литии до 2050 года. Он отметил важность избегания перехода такого стратегического ресурса под контроль России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что если страны ЕС не войдут вместе с Украиной в коллективную самооборону в этом году, то в следующем – война придет на их территории, считает бывший посол Украины в США Валерий Чалый. По его словам, массовые фейерверки в европейских городах в ночь на новый год свидетельствуют не столько о традиционном радостном настроении в не воюющих странах, сколько о расслабленности и иллюзии безопасности.



