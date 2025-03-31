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В РФ искренне убеждены, что они точно победят Украину: почему так думают

В России считают, что Путин сумел «хакнуть» Штаты и потому победа на всех фронтах России обеспечена

сегодня, 10:43
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Ткачик Олеся

Последние заявления кремлевского диктатора Владимира Путина и его приспешников по Украине показывают, что их конкретно "плавит", считает политолог Михаил Басараб. По словам эксперта, они в буквальном смысле этого слова на кураже от свалившегося им на голову счастья. Басараб считает, что им очевидно кажется, что они уже всех оптом победили, и сейчас от этой победы нужно получить по-максимуму. Поэтому безумных и откровенно смешных заявлений еще услышим, прогнозирует политолог.

В РФ искренне убеждены, что они точно победят Украину: почему так думают

Дональд Трамп

"Им кажется, что они победили, потому что все еще живут в советском воображении, в котором США влияют буквально на все, что против России. Если Путин и его банда хакнули Штаты, то они автоматически решили все свои проблемы. В том числе и с Украиной. Кремлевцы действительно могут считать, что хакнули Америку. Но вот в остальном есть нюансы", – подчеркивает Басараб.

По его словам, дело в том, что мир на самом деле несколько сложнее, чем считает Путин и его политбюро.

Как говорит Басараб, самая большая угроза для Московского государства, как выяснилось, далеко не в Соединенных Штатах Америки. По его мнению, остаток Московской империи похоронят нации Восточной и Северной Европы, народы и государства южного пояса в теле сегодняшней РФ и на ее южной границе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России заявили о том, что, якобы, кремлевский диктатор Путин нашел свою "родственную душу" среди мировых лидеров, и ею оказался американский президент Трамп. Российские пропагандисты утверждают, что у Путина и Трампа есть общие ценности. Более того, якобы Трамп не считает Европу близкой по духу, потому что она якобы не поддерживает его ценность.




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Источник: https://www.facebook.com/mmbasarab/posts/pfbid021rF8BVrmcQzEiheGcbDZifGUrbXLPz1wS1timzJxGkj6KRnuNQ2A3Pb4fS4KzRkZl
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