В РФ искренне убеждены, что они точно победят Украину: почему так думают

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Последние заявления кремлевского диктатора Владимира Путина и его приспешников по Украине показывают, что их конкретно "плавит", считает политолог Михаил Басараб. По словам эксперта, они в буквальном смысле этого слова на кураже от свалившегося им на голову счастья. Басараб считает, что им очевидно кажется, что они уже всех оптом победили, и сейчас от этой победы нужно получить по-максимуму. Поэтому безумных и откровенно смешных заявлений еще услышим, прогнозирует политолог.
Дональд Трамп
По его словам, дело в том, что мир на самом деле несколько сложнее, чем считает Путин и его политбюро.
Как говорит Басараб, самая большая угроза для Московского государства, как выяснилось, далеко не в Соединенных Штатах Америки. По его мнению, остаток Московской империи похоронят нации Восточной и Северной Европы, народы и государства южного пояса в теле сегодняшней РФ и на ее южной границе.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России заявили о том, что, якобы, кремлевский диктатор Путин нашел свою "родственную душу" среди мировых лидеров, и ею оказался американский президент Трамп. Российские пропагандисты утверждают, что у Путина и Трампа есть общие ценности. Более того, якобы Трамп не считает Европу близкой по духу, потому что она якобы не поддерживает его ценность.
Новости