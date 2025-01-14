В РФ испугались «БНР»: какое срочное решение приняли

Движение "Белгородская Народная Республика (БНР)" в России признали террористическим. Соответствующая запись об этом появилась на сайте ФСБ России в Едином федеральном списке организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими. Казус в том, что это название из украинского мема. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское издание "Медуза".

БНР. Фото из открытых источников

На сайте ФСБ говорится, что "БНР" является структурным подразделением международной организации "Форум свободных государств постРоссии". Помимо "Земли Белгородской", в списке перечислены более 140 подразделений запрещенного в России "Форума свободных государств". Движение признал террористическим Верховный суд России 22 ноября 2024 года, решение вступило в силу 28 декабря. Чем занимались представители движения "Белгородской Народной Республики" и кто в него входил — неизвестно. Также там упоминается еще один мем: Курская народная республика, который появился после начала операции ВСУ в Курской области РФ.

Стоит отметить, что БНР – это мем, возникший в украинских соцсетях. Там шутили о присоединении Белгородской области России к Украине. Аббревиатура была создана по аналогии с так называемыми "ЛНР" и "ДНР". Украинцы шутили про БНР, когда власти приграничном регионе России сообщали о прилетах или заходе диверсантов. Среди белгородцев новости про создание БНР тоже стали мемом.

Летом 2022 года губернатор Вячеслав Гладков опроверг создание "Белгородской Народной Республики, когда его об этом спросили во время прямой линии.

Впрочем, мем получил развитие. Так, некто, кто называл себя партизанами "Белгородской народной республики", организовали в Белгороде антивоенную акцию. Они нашли волонтеров и попросили их распространить листовки с призывом уехать на войну. QR-код на листовках вел на сайт с погибшими военными ВС РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" - Патрушев заявил, что Украина перестанет существовать в 2025 году: в Украине быстро ответили, чего боится Россия.



