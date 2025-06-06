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В РФ издали дикое заявление о похищении украинских детей и выдвинули ультиматум

Начиная с 2014 года Россия насильственно депортировала из Украины десятки тысяч детей

6 июня 2025, 20:20 comments1457
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Клименко Елена

Российская Федерация официально отрицала факты принудительного вывоза украинских детей. В то же время, Москва выдвинула собственное условие для возможного возобновления переговоров с Украиной. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

В РФ издали дикое заявление о похищении украинских детей и выдвинули ультиматум

Мария Захарова. Фото: 24 Канал

Дипломат утверждает, что обвинения в похищении детей безосновательны, и настаивает: этот вопрос вообще не должен обсуждаться в контексте украинско-российского диалога.

"Никаких похищенных украинских детей в России нет. Именно с этого утверждения следует начинать любой разговор по этой теме", — заявила она.

Схожую риторику во время переговоров озвучил и глава российской делегации Владимир Мединский. Он снизил масштабы трагедии, назвав ее "перемещением нескольких десятков детей".

На эти циничные слова жестко отреагировал первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Он опроверг российские заявления, подчеркнув: речь идет о тысячах незаконно депортированных детей. По его словам, Кремль сознательно умаляет преступления и активно пользуется пропагандой, чтобы искажить реальность и снять с себя ответственность.

Согласно официальным украинским данным, с 2014 года Россия принудительно вывезла с оккупированных территорий десятки тысяч детей. В настоящее время идентифицировано по меньшей мере 19,5 тысячи депортированных украинских несовершеннолетних.

В меморандуме Украины вопрос возвращения детей назван ключевым в процессе укрепления доверия во время любых мирных переговоров.

Как уже писали "Комментарии", в результате полномасштабного вторжения российских войск в Украину погиб 631 ребенок, еще более 1975 детей получили ранения. Такие данные по состоянию на 4 июня 2025 г. предоставил Офис Генерального прокурора.



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