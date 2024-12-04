Российские власти пока не получали никаких официальных предложений от команды избранного президента США Дональда Трампа по ситуации в Украине. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью CNN.

Дональд Трамп

"Мы никогда не слышали ничего ни от него, ни от его команды напрямую. Только то, что было публично озвучено отдельными людьми из его окружения", — отметил Рябков.

Министр иностранных дел страны агрессора подчеркнул, что Россия готова рассмотреть предложения Трампа, однако не намерена уступать свои базовые интересы.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что так называемый план Кита Келлога, предусматривающий заморозку линии фронта, создание демилитаризованной зоны и частичное снятие санкций в обмен на прекращение огня, не является официальным документом.

"Появившийся в открытом доступе 2 декабря план нельзя рассматривать как официальный документ. Мы готовы рассматривать конструктивные предложения, направленные на устранение первопричин конфликта, но они должны учитывать реалии на местах и российские интересы. Сейчас преждевременно обсуждать эти идеи на официальном равные," – отметила Захарова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Кит Келлог, рассматриваемый в качестве кандидата на должность спецпредставителя по вопросам Украины и России, предложил искать пути урегулирования конфликта из-за переговоров. Среди его инициатив – зафиксировать текущую линию фронта, оставив контролируемые Россией территории за Москвой, в обмен на вступление Украины в НАТО. Однако, по данным CNN, в ближайшем окружении Трампа мало кто поддерживает идею присоединения Украины к НАТО в ближайшее время.

Вместе с тем Келлог жестко поставил на место друга Путина, заявившего, что в Кремле отвергнут мирный план Трампа.



