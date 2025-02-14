В РФ кардинально изменили риторику по переговорам о прекращении войны в Украине

Официальная Москва заявила, что пока преждевременно говорить о переговорах по прекращению войны против Украины.

Переговоры о мире

В частности, представителя МИД РФ Марию Захарову спросили, может ли Россия поставить условием для начала переговоров прекращение поставок оружия Киеву. В ответ она заявила, что Кремль якобы "все эти годы" настаивает на этом.

"Мы говорим о том, что поставки должны быть прекращены, что продолжение конфликта связано с продолжающимися поставками. Просто говорить о каком-то конкретном переговорном процессе пока очень рано", — отметила Захарова.

По ее словам, российская позиция "четко определена", а кремлевский диктатор Владимир Путин еще в июне 2024 года представил свое "видение урегулирования".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в России после звонка Трампа Путину сделали целый ряд оптимистичных заявлений о возможности завершения войны уже в ближайшем будущем. В частности, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков говорил о том, что Путин и президент США Дональд Трамп договорились о встрече. Более того, по его словам, этот российско-американский саммит пройдет раньше их возможных визитов в США и РФ.

Песков заявил, что Путин и Трамп обменялись взаимными приглашениями, то есть теперь и у президента Трампа есть приглашение посетить Россию с визитом, и у президента России есть приглашение посетить Соединенные Штаты Америки. А другое дело – это то, что они договорились достаточно оперативно согласовать и провести рабочую встречу где-то в третьей стране, сказал Песков.

Вероятно, позиция Кремля изменилась после заявлений Джей Ди Венса, не исключившего размещение американского контингента в Украине. В РФ назвали это изменением позиции, требующей дополнительного уточнения.





