В РФ масштабная истерика: боятся, что Запад готовится отобрать у них регион

В Кремле не
исключают развертывания ракет, в том числе в ядерном оснащении, в ответ на
размещение аналогичного американского оружия в Германии, об заявил замглавы МИД
РФ Сергей Рябков.
Сергей Рябков
"Я не
исключаю никакие варианты", — сказал он российским журналистам.
При этом он заявил,
что по вине Германии и США, которые стоят во главе блока НАТО, произошло
тотальное разрушения системы договоренностей в сфере контроля над вооружениями.
В этой ситуации, заявил диплота страны-агрессора, РФ должна калибровать свои
ответы, не испытывая при этом каких-то внутренних сдерживаний с точки зрения
того, что, где и когда можно, нужно и нужно ли размещать.
"Это не угроза
в чей бы то ни было адрес, это способ найти самый эффективный, в том числе с
точки зрения затрат, алгоритм реагирования на меняющиеся вызовы", — заявил
Рябков.
При этом он
утверждает, что Калининградская область якобы "давно привлекает
болезненное внимание противников" РФ.
"Мы
гарантированно обеспечиваем ее безопасность, как и безопасность любого другого
региона, любого субъекта РФ. Поэтому если представители федерального
правительства ФРГ считают оправданным начинать какие-то эскалационные
мероприятия под предлогом того, что у нас есть именно в этом регионе, значит мы
будем реагировать в плане компенсационных мер; таким способом, который сочтем
наиболее приемлемым", — сказал Рябков.
При этом он
посетовали, что якобы Запад идет по "эскалационном пути".
"Это прискорбно,
но нас это не остановит с точки зрения решения задач своей безопасности по
всему периметру российских границ, включая, разумеется, зону проведения "СВО",
включая обеспечение безопасности тех субъектов Федерации, которые вернулись в Россию
после известных событий", — сказал Рябков и добавил, что Калининград — не
исключение.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, почему в РФ истерически реагируют на размещение томагавков в
Германии.
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