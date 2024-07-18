В РФ масштабная истерика: боятся, что Запад готовится отобрать у них регион

В Кремле не исключают развертывания ракет, в том числе в ядерном оснащении, в ответ на размещение аналогичного американского оружия в Германии, об заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Сергей Рябков

"Я не исключаю никакие варианты", — сказал он российским журналистам.

При этом он заявил, что по вине Германии и США, которые стоят во главе блока НАТО, произошло тотальное разрушения системы договоренностей в сфере контроля над вооружениями. В этой ситуации, заявил диплота страны-агрессора, РФ должна калибровать свои ответы, не испытывая при этом каких-то внутренних сдерживаний с точки зрения того, что, где и когда можно, нужно и нужно ли размещать.

"Это не угроза в чей бы то ни было адрес, это способ найти самый эффективный, в том числе с точки зрения затрат, алгоритм реагирования на меняющиеся вызовы", — заявил Рябков.

При этом он утверждает, что Калининградская область якобы "давно привлекает болезненное внимание противников" РФ.

"Мы гарантированно обеспечиваем ее безопасность, как и безопасность любого другого региона, любого субъекта РФ. Поэтому если представители федерального правительства ФРГ считают оправданным начинать какие-то эскалационные мероприятия под предлогом того, что у нас есть именно в этом регионе, значит мы будем реагировать в плане компенсационных мер; таким способом, который сочтем наиболее приемлемым", — сказал Рябков.

При этом он посетовали, что якобы Запад идет по "эскалационном пути".

"Это прискорбно, но нас это не остановит с точки зрения решения задач своей безопасности по всему периметру российских границ, включая, разумеется, зону проведения "СВО", включая обеспечение безопасности тех субъектов Федерации, которые вернулись в Россию после известных событий", — сказал Рябков и добавил, что Калининград — не исключение.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему в РФ истерически реагируют на размещение томагавков в Германии.



