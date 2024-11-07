В Башкирии, Россия, на предприятии "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" (ОДК-УМПО) произошло массовое отравление сотрудников. По сообщению Министерства здравоохранения Башкирии, которое цитирует издание Astra, от норовирусной инфекции пострадали не менее 20 человек, среди которых преимущественно работники пищеблока. Из них 14 человек были госпитализированы с диагнозом "интоксикация средней тяжести".

ОДК-УМПО (фото из открытых источников)

Источниками инфецирования стали столовая и буфеты компании. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту инцидента.

"Из-за вспышки норовирусной инфекции на предприятии ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение (ОДК-УМПО) пострадали не менее 20 человек – преимущественно персонал пищеблока. Очагами инфекции стали столовая и буфеты", – говорится в сообщении.

Напомним, что ОДК-УМПО специализируется на разработке, производстве и ремонте авиационных двигателей, а также изготовлении газоперекачивающих агрегатов и ремонте вертолетной техники.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в идразу три российских НПЗ частично остановились. Три нефтеперерабатывающих завода в России частично остановили работу. Причина этого – западные санкции. Банально, но россияне не смогли завершить ремонт, потому что не нашлось соответствующих деталей на территории РФ и стран-союзников.

Разведка отмечает, что остановка НПЗ окажет негативное влияние на внутренние объемы нефтепереработки, выполнение экспортных обязательств, ухудшит ситуацию с поставкой горючего на внутренний рынок и увеличит затраты на техническое обслуживание и модернизацию предприятий.

