В РФ мать заказала убийство несовершеннолетней дочери: шокирующая причина

В Челябинской области России стражи порядка задержали 46-летнюю женщину, которая, по предварительным данным, пыталась заказать убийство собственной дочери. Причиной столь жестокого плана, по ее словам, стали "постоянные ссоры" и "непослушание" 12-летней девочки.

Мать заказала убийство дочери

Как сообщают медиа, со ссылкой на следствие женщина по имени Светлана предложила знакомому 36-летнему мужчине по имени Андрей 930 фунтов стерлингов за то, чтобы он утопил ее дочь в местной реке Большая Караганка.

Однако, как указывают медиа, Светлана даже не догадывалась, что ребенок подслушал разговор из-за двери и узнала о зловещем замысле.

По информации СМИ, после договоренности Светлана отправила девочку с Андреем из дома в поселке Измайловское. Во время прогулки школьница очень боялась, однако мужчина рассказал ей правду о намерениях матери и заверил, что защитит ее. Муж привел ребенка к себе домой, а сам обратился в полицию.

Андрей сообщил следователям, что женщина предложила ему наличные деньги за убийство ребенка. Правоохранители немедленно задержали подозреваемую, которая теперь может получить до 15 лет лишения свободы за попытку подстрекательства к убийству несовершеннолетней. В ходе допроса она не смогла объяснить свои действия. Впрочем, подчеркнула, что решила убить дочь, потому что устала от ее "плохого поведения".

Этот случай стал очередным шоком для российского общества после еще одной трагедии, произошедшей в прошлом месяце. В Красноярском крае задержали 29-летнюю Валентину Митко, обвиняемую в жестоком убийстве троих из своих четырех детей.

По словам свидетелей, она якобы зарубила своих детей топором, а семимесячному младенцу отрубила голову, которую потом спрятала в шкафу. Четырехлетняя дочь, вероятно, была удушена, но также имела следы ударов топором, а восьмилетнего сына, по предварительным данным, также убили тем же способом. Выжил только семилетний мальчик, вернувшийся из школы и, вероятно, ставший свидетелем трагедии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о громком скандале в РФ вокруг любовницы Путина.



