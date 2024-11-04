В РФ могли произвести минимум 120 новых ракет Х-101: когда вероятны массированные обстрелы

Вражеские войска два месяца не используют крылатые ракеты Х-101 для массированных воздушных атак. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию платформы Tracking.

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По данным мониторингового паблика, Россия продолжает выдерживать паузу в применении Ту-95МС к ракетным атакам уже 61 день.

За это время:

около 15 Ту-95МС совершили сотни тренировочных вылетов из разных авиабаз и десятки межбазовых передислокационных рейсов,

6 Ту-22М3 совершили боевой вылет для пусков ракет Х-22 и более 20 передислокационных рейсов,

4 Ту-160 из двух разных авиабаз совершили десятки тренировок,

18 транспортных самолетов Ил-76 совершили рейсы на авиабазу "Энгельс-2", часть груза может состоять из КР Х-101.

“Только за период паузы ВПК РФ мог произвести как минимум 120 крылатых ракет Х-101, что уже позволяет осуществить несколько массированных ракетных атак. Очевидно, продолжается скопление крылатых ракет на зимний период”, — говорится в сообщении.

По состоянию на 4 ноября, общее количество Ту-95МС на Оленья/Энгельс-2 составляет 15 единиц:

"Оленья" – 11 Ту-95МС.

"Энгельс-2" — 4 Ту-95МС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вражеские войска усилили обстрелы Харькова. Оккупанты атакуют город управляемыми авиационными бомбами и баллистическими ракетами. На днях войска РФ ударили двумя ракетами по месту дислокации полиции в Харькове. "В результате атаки погиб полицейский, ранены еще 26 полицейских и четверо гражданских", — сообщили в полиции. Погибший – полковник полиции Андрей Матвиенко.

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