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В РФ могли произвести минимум 120 новых ракет Х-101: когда вероятны массированные обстрелы

Изготовленных ракет может хватить для нескольких массированных ракетных атак

сегодня, 16:36
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Кречмаровская Наталия

Вражеские войска два месяца не используют крылатые ракеты Х-101 для массированных воздушных атак. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию платформы Tracking.

В РФ могли произвести минимум 120 новых ракет Х-101: когда вероятны массированные обстрелы

Иллюстративное фото

По данным мониторингового паблика, Россия продолжает выдерживать паузу в применении Ту-95МС к ракетным атакам уже 61 день.

За это время:

  • около 15 Ту-95МС совершили сотни тренировочных вылетов из разных авиабаз и десятки межбазовых передислокационных рейсов,

  • 6 Ту-22М3 совершили боевой вылет для пусков ракет Х-22 и более 20 передислокационных рейсов,

  • 4 Ту-160 из двух разных авиабаз совершили десятки тренировок,

  • 18 транспортных самолетов Ил-76 совершили рейсы на авиабазу "Энгельс-2", часть груза может состоять из КР Х-101.

“Только за период паузы ВПК РФ мог произвести как минимум 120 крылатых ракет Х-101, что уже позволяет осуществить несколько массированных ракетных атак. Очевидно, продолжается скопление крылатых ракет на зимний период”, — говорится в сообщении.

По состоянию на 4 ноября, общее количество Ту-95МС на Оленья/Энгельс-2 составляет 15 единиц:

  • "Оленья" – 11 Ту-95МС.

  • "Энгельс-2" — 4 Ту-95МС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вражеские войска усилили обстрелы Харькова. Оккупанты атакуют город управляемыми авиационными бомбами и баллистическими ракетами. На днях войска РФ ударили двумя ракетами по месту дислокации полиции в Харькове. "В результате атаки погиб полицейский, ранены еще 26 полицейских и четверо гражданских", — сообщили в полиции. Погибший – полковник полиции Андрей Матвиенко.

Узнать подробнее о ситуации в Харькове можно по ссылке.




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Источник: https://t.me/the_first_online/15012
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