В РФ на переговорах по Украине выставили новое требование: никто не понимает, о чем оно

Несмотря на то, что кремлевский диктатор Владимир Путин заявляет о готовности вести переговоры по прекращению войны в Украине, однако фактические действия Кремля свидетельствуют об отсутствии в РФ какой-либо конструктивной позиции, отметила в эфире Freedom политолог Олеся Яхно.

Переговоры Украины и РФ

Она напомнила, что Россия постоянно говорит о необходимости учитывать ее "национальные интересы" в переговорах, хотя именно она стала инициатором войны.

"Кроме того, мы видим какие-то странные заявления о том, что при обсуждении гарантий безопасности в достаточно хамской манере, как сказал Лавров, в той части страны, которая называется Украиной, нужно учитывать евразийский контекст. Что такое евразийский контекст – никто не понимает”, – подчеркнула Яхно.

По ее словам, Россия, декларируя готовность к диалогу, фактически избегает его, перекладывая ответственность на Украину. Теперь, говорит она, Кремль начал манипулировать темой якобы нелегитимности украинских властей, используя это как повод во избежание переговоров. Но всем очевидно, что выборы в Украине пока невозможны из-за военного положения, которое временно делает невозможным проведение выборов президента, парламента и местных органов власти. Действующие должностные лица остаются легитимными до момента проведения новых выборов, добавила эксперт.

По ее убеждению, Кремль продолжает гибридную тактику, пытаясь выставить Украину якобы избегающей переговоров стороной.

“На самом деле в России переговорная позиция так и не появилась относительно компромиссов и реальных предложений, которые можно обсуждать. То, что звучало ранее относительно того, что Украина должна признать российское присутствие, подписать это в бумагах, отказаться от движения в евроатлантические структуры, разоружиться и при этом еще с России должны снять санкции — это не переговорная позиция, как и то, что с стороны России нет никаких внятных комментариев относительно линии разграничения, и как РФ относится к необходимости размещения там определенного международного контингента”, — считает она.

Яхно убеждена, что Кремль пытается скрыть свою несостоятельность реальных переговоров с помощью лести в адрес Трампа, обвинений Украины и манипуляций вокруг вопроса украинской власти.

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