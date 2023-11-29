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В РФ набирают популярность чат-боты для доносов

В двух регионах РФ можно написать анонимный донос

сегодня, 19:01
Автор:
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Марьян Ощановский
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В двух российских регионах – Приморском крае и Белгородской области – местные власти запустили чат-боты для анонимных доносов. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет портал "Комментарии".

В РФ набирают популярность чат-боты для доносов

Россиян призывают писать доносы. Фото из открытых источников

Как отмечает издание, глава Приморья Олег Кожемяко обратился к жителям края с призывом писать доносы на людей, занимающихся "пропагандой зла". Для доносов власти Приморья создали специальный чат-бот – "Опер пишет".


"Видели призывы к экстремизму в социальных сетях? Знаете тех, кто разжигает ненависть и рознь? Пропагандирует зло и террор? Прячет дома оружие? Теперь связаться с Антитеррористической комиссией и рассказать о таких "героях" анонимно – реально!", — подчеркнул губернатор Олег Кожемяко.

Издание отмечает, что две недели назад аналогичный чат-бот создали власти Белгородской области. В регионе можно пожаловаться на "врагов народа" в чате "Поиск плохих людей".

Руководство Белгородской области призвало местных жителей писать в чат о людях, распространяющих информацию о расположении военных и публикующих в соцсетях запрещенные в России символы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские оккупанты снова вывозят через крымские порты зерно, похищенное на территориях временно оккупированных регионов юга Украины. В портах Крыма зафиксирован незаконный вывоз зерна с юга Украины в порты Сирии и Ирана. В интересах оккупантов перевозкой украденного у украинских аграриев зерна занимаются сухогрузы "Зафар" и "Матрос Кошка".

"Комментарии" также писали, что на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики заставляют местных детей прославлять войну. В начальных классах школ проводится акция "письмо солдату". В ее рамках пропагандисты цинично заставляют украинских детей под диктовку “учителя” писать письма оккупантам.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/17370
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