В России отреагировали на заявления главы Офиса президент Андрея Ермака в Париже, где он подчеркнул, что Украина стремится к прекращению огня. В частности, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал такое заявление "циничным".

Андрей Ермак

В частности, дипломат страны-агрессора заявил, что 17 апреля Вооруженные силы Украины якобы атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС.

По его словам, якобы украинский беспилотник был нейтрализован в 300 м от промышленной площадки, рядом с учебно-тренировочным центром, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

Мирошник добавил, что разрушений и пострадавших нет. При этом он утверждает, что якобы вечером того же дня ВСУ атаковали город-спутник ЗАЭС Энергодар тремя дронами-камикадзе.

"В Киеве случайно забыли о своих обязательствах перед Трампом придерживаться моратория на удары по энергообъектам. На этом фоне заявления Ермака в Париже о стремлении к режиму прекращения огня звучат более чем цинично. Способность Киева исполнять любые взятые на себя обязательства по урегулированию вызывают большие вопросы. Они ограничиваются только пустыми ничего не значащими сотрясениями воздуха", — сказал Мирошник.

Он заявил, что по данным Минобороны РФ, за 30-дневный период моратория удары ВСУ наносились около 130 раз по энергетическим объектам РФ различного уровня. Около 200 тыс. абонентов испытывали на себе перебои с поставкой электроэнергии.

"Если в начале моратория Киев отметился демонстративным ударом по газоизмерительной станции "Суджа", то в завершение они организовали попытку удара по ЗАЭС", — заявил Мирошник.

При этом известно, что РФ после заключения так называемого режима прекращения огня, наоборот начала больше атаковать Украину. При этом она бьет по мирным городам и гражданским.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Гросси сделал заявление об взрывах вокргу ЗАЭС.



