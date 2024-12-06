В РФ набросились на Трампа с новыми обвинениями: что произошло

Заявления новоизбранного президента США Дональда Трампа и его команды создают противоречивые сигналы, по мнению Москвы, не отвечающие интересам России. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел страны-агрессора Сергей Рябков.

Дональд Трамп

Рябков отметил, что, критикуя нынешнюю администрацию США, Трамп и его окружение продолжают исповедовать принципы "Америка прежде всего" и "мир через силу", противоречащие интересам России.

"Мы считаем возможным и желательным урегулирование всех противоречий из-за честных переговоров на основе баланса интересов. Мы готовы к такому диалогу", — подчеркнул дипломат.

Кроме того, Рябков призвал Запад "унять свои чрезмерные амбиции" и принять тот факт, что Россия будет оставаться ключевым игроком в мировой политике, чьи интересы придется учитывать.

Москва заявляет об открытости диалога с Вашингтоном, но остается непонятным, воспользуется ли Дональд Трамп и его администрация этой возможностью, отметил Рябков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что пока РФ выдвигает Штатам претензии украинская делегация во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком посетила США. Там представители Украины встретились с командой Трампа, чтобы обсудить ситуацию вокруг войны с Россией. Впрочем, есть мнение, что обсуждалась еще одна актуальная тема – возможность встречи Президента Зеленского и Трампа во время визита следующего Президента США во Францию 7 декабря. Правда, там будет много желающих лично пообщаться с Трампом и сделать с ним церемониальное фото. Поэтому будет очень трудно выкроить время на серьезные переговоры, считают эксперты. Кроме того, есть мнение, что визит украинской делегации в Штаты имел несколько главных задач. Среди них – представить американцам главного переговорщика Украины, которым является Андрей Ермак.



