Президент Украины Владимир Зеленский пытается повлиять на европейских партнеров, выражая "не соответствующие действительности" заявления о переговорах в Стамбуле в 2022 году, об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

Владимир Зеленский

Известно, что Владимир Зеленский во время встречи с представителями Международного медиа-саммита в Давосе заявил, что одним из требований России на стамбульских переговорах было то, что он должен был уйти в отставку, а его место занять пророссийский политик Виктор Медведчук.

При этом Слуцкий заявил, что эти заявления являются попыткой манипуляции со стороны Зеленского из-за якобы обеспокоенности изменения администрации в США и приостановления Вашингтоном финансовой помощи Украине.

Российский депутат заявил, что во время стамбульских переговоров были достигнуты договоренности о мирном урегулировании, которые якобы были парафированы тогдашним главой украинской делегации Давидом Арахамией.

"Россия, демонстрируя добрую волю, отвела свои войска из Киевщины и Черниговщины, готова была прекратить боевые действия, а украинская сторона соглашалась на условия соглашения", – заявил он.

Однако, как утверждает российский политик, в то время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал украинские власти не подписывать мирное соглашение и продолжать боевые действия. Слуцкий обвинил Зеленского в "фальсификации истории" ради собственных интересов, считая, что такие заявления направлены, прежде всего, на аудиторию в Вашингтоне.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в начале полномасштабного вторжения Россия предлагала заменить его на кума Путина пророссийского политика Виктора Медведчука. По словам Зеленского, в первые дни Великой войны ему передали ультиматум Путина.



