В РФ набросились на Зеленского из-за условий, которые он выставил Путину

В России раскритиковали президента Владимира Зеленского, так как им не понравился ответ главы государства на предложение кремлевского диктатора провести прямые переговоры о мире в Стамбуле 15 мая.

Владимир Зеленский

В частности, Зеленский назвал предложение Путина "хорошим знаком", но добавил, что перед переговорами должен быть установлен режим прекращения огня. Украина ожидает, что РФ прекратит боевые действия 12 мая.

Как заявила официальный представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова, Зеленский "плохо прочитал стенограмму Путина".

В свою очередь посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник утверждает, что Владимир Зеленский заявляет о необходимости прекращения огня якобы лишь для того, чтобы украинские войска успели перевооружиться и перегруппироваться.

Он отметил, что реакцией Зеленского на предложение Путина о возобновлении прямых переговоров без предварительных условий в Стамбуле стало "выдвижения предусловий".

"Зеленский предлагает: вы вводите режим прекращения огня, чтобы Киев мог начать перевооружаться и перегруппироваться, а мы говорим, что готовы к переговорам. Так выглядит согласие на начало переговоров без условий?!" – заявил Мирошник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ночь на 11 мая Путин дал пресс-конференцию, на которой заявил, что РФ готова к прямым переговорам с Украиной в Стамбуле без каких-либо предварительных условий. Даже назвал дату – 15 мая.

Также "Комментарии" рассказывали, что президент Владимир Зеленский отреагировал на пресс-конференцию кремлевского диктатора Владимира Путина, на которой он заявил, что поддерживает проведение с Украиной прямых переговоров в Стамбуле 15 мая. Он подчеркнул, что первый шаг в реальном окончании любой войны – это прекращение огня.



