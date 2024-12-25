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В РФ набросились с новыми обвинениями на НАТО: что разозлило россиян

В России обвинили НАТО в прямом участии в войне на стороне Украины

25 декабря 2024, 18:27
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Ткачик Олеся

Российская сторона заявляет о прямом вовлечении НАТО в войну в Украине через открытие нового штаба альянса в Висбадене, Германия, который будет координировать поставки оружия и подготовку украинских военных. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

В РФ набросились с новыми обвинениями на НАТО: что разозлило россиян

Мария Захарова

По словам Захаровой, структура уже полностью функционирует и выполняет свои задачи.

"Штаб будет обеспечивать координацию всей западной военной помощи для Киева, в том числе поставки вооружений и обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины", — отметила представитель МИД России.

Однако, как отметила Захарова, НАТО продолжает отрицать свое участие в конфликте, объясняя, что новый центр работает на территории государства-члена альянса, что формально означает лишь поддержку суверенитета Украины.

Такие объяснения, по мнению Захаровой, безосновательны и подвергаются резкой критике. Она сравнила это с тем, как Германия пыталась оправдывать создание концентрационных лагерей перед общественностью.

"Назовем вещи своими именами. В Германии, которая после Нюрнбергского трибунала должна была сделать соответствующие выводы, открыт координационный центр, оказывающий поддержку, по нашей оценке, террористическому киевскому режиму с неонацистскими основами", — заявила представитель МИД страны-агрессора.

Мария Захарова подчеркнула, что создание специализированных структур для военной помощи Украине свидетельствует о более глубоком вовлечении НАТО в украинский конфликт.

"Это уже не просто поддержка ВСУ. НАТО участвует в обеспечении и поддержке, как мы считаем, террористического режима, обладающего нацистской сущностью", — подчеркнула она.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Путин уже не требует от Лукашенко вступить в войну против Украины.




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Источник: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/22771221
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