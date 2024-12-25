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Ткачик Олеся
Российская сторона заявляет о прямом вовлечении НАТО в войну в Украине через открытие нового штаба альянса в Висбадене, Германия, который будет координировать поставки оружия и подготовку украинских военных. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.
Мария Захарова
По словам Захаровой, структура уже полностью функционирует и выполняет свои задачи.
Однако, как отметила Захарова, НАТО продолжает отрицать свое участие в конфликте, объясняя, что новый центр работает на территории государства-члена альянса, что формально означает лишь поддержку суверенитета Украины.
Такие объяснения, по мнению Захаровой, безосновательны и подвергаются резкой критике. Она сравнила это с тем, как Германия пыталась оправдывать создание концентрационных лагерей перед общественностью.
Мария Захарова подчеркнула, что создание специализированных структур для военной помощи Украине свидетельствует о более глубоком вовлечении НАТО в украинский конфликт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Путин уже не требует от Лукашенко вступить в войну против Украины.
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