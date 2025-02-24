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В РФ начали что-то подозревать: что ощутили 94% россиян

94% россиян ощущают ускорение инфляции: результаты опроса

24 февраля 2025, 15:52
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Кречмаровская Наталия

В России усугубляются экономические проблемы. Несмотря на попытки Кремля "подрисовать" общую картинку, россияне чувствуют изменения не к лучшему на себе. По результатам опроса Института конфликтологии и анализа России, 94% россиян ощущают ускорение инфляции.

В РФ начали что-то подозревать: что ощутили 94% россиян

Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что большинство респондентов ответили, что увидели изменения в своих повседневных покупках. 69% опрошенных заявили, что их возможность покупать товары и услуги уменьшилась за последние полгода.

“К третьей годовщине полномасштабного нападения России доля респондентов, имеющих несколько мобилизованных родственников, достигла 17%. Среди опрошенных, у кого есть мобилизованные с начала вторжения, более 70% имеют кого-то, кто погиб на войне”, — говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций.

Также отмечается, что 56% россиян считают, что их армии в первую очередь противостоят ВСУ, а вдвое меньше (26%) – россияне уже напрямую воюют с НАТО. При этом российское население не опасно, что страны НАТО могут напасть на Россию – такие настроения демонстрируют 57% опрошенных.

Напомним, что в России, как писал портал "Комментарии", наблюдается системное банкротство строительных компаний. В Центре противодействия дезинформации объяснили, что указывает на катастрофическую ситуацию в экономике РФ.

Отмечается, что банкротства крупных застройщиков фиксируются в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и других крупных городах. К тому же многие строительные компании в России балансируют на грани разорения.



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Источник: https://t.me/spravdi/45219
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