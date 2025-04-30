В РФ начались новые чистки среди генералов: британская разведка рассказала, что задумал Путин

Путинский режим использует обвинения в воровстве для репрессий против критиков Путина и его окружения. Коррупция на самом деле никого не тревожит. При этом российские власти пытаются пресекать на корню малейшее несогласие с политикой, которую ведет Кремль. Об этом говорится в сообщении Минобороны Великобритании в Х (Twitter).

Генерал-майор Иван Попов. Фото из открытых источников

Как говорится в сводке, 24 апреля 2025 года российский военный суд приговорил бывшего генерал-майора Ивана Попова, ранее командующего 58-й общевойсковой армией, к пяти годам колонии общего режима по обвинению в крупномасштабном мошенничестве и подделке документов при исполнении служебных обязанностей, связанным с продажей военных строительных материалов.

Также он был лишен воинского звания, оштрафован на 800 тысяч рублей (примерно 9,6 тысяч), а его просьба вернуться на фронт в Украине, как сообщается, была отклонена.

По информации британских разведчиков, Попов был отстранен от должности командующего 58-й армией (развернутой в Запорожской области Украины) в июле 2023 года после того, как его частная критика решений российского военного руководства по ведению войны стала достоянием общественности. Впоследствии он был арестован в мае 2024 года по обвинению в мошенничестве.

"Коррупция является неотъемлемой частью российской системы, где наказание чаще используется как политический инструмент, а не как способ обеспечения надлежащего управления. Российский режим давно применяет обвинения в коррупции — как реальные, так и вымышленные — для устранения или наказания внутренних критиков и тех, кто вызвал недовольство более влиятельных представителей элиты", — отмечают в Минобороны Британии.

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