В РФ напуганы действиями Путина: к какому отчаянному шагу готовы прибегнуть

К РФ все больше представителей элит, в том числе из близкого окружения кремлевского диктатора Владимира Путина, недовольны его политикой. Как говорит полковник армии Великобритании в отставке Гемиш де Бреттон-Гордон, вероятность отстранения диктатора от власти растет.

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Дело в том, говорит эксперт, что Путин теряет контроль над ситуацией, ведь война затягивается, армия истощена, а страна оказалась в международной изоляции и экономическом затруднении.

Как считает Бреттон-Гордон, вокруг диктатора сформировались по меньшей мере два лагеря. Один – это радикально настроенные фигуры, подобные Пригожину, которые готовы к решительным действиям ради смены власти. Другой – это чиновники и генералы в Кремле. Они, говорит эксперт, недовольны текущим курсом, впрочем, опасаются открыто выступать против диктатора из-за жесткого контроля и репрессий.

"Диктатор чрезвычайно осторожен в вопросах личной безопасности. Даже его собственная охрана проходит тщательную проверку перед встречей с ним", – подчеркнул Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Он также предположил, что одной из причин, почему Путин не поехал на запланированную встречу с Владимиром Зеленским в Стамбуле, был страх ареста или похищения со стороны спецслужб.

При этом Бреттон-Гордон утверждает, что российская армия близка к истощению, а стратегические цели Путина все меньше отвечают реалиям. Именно поэтому, добавляет он, среди кремлевской верхушки назревает идея смены власти.

"В окружении Путина среди генералов, политиков и влиятельных лиц растет недовольство. Все большее из них задумываются над тем, чтобы отстранить его от власти и взять инициативу в свои руки. Существует надежда, что это давление заставит его сесть за стол переговоров – пока не стало слишком поздно для военных на фронте и Путина", — подчеркнул полковник.

Путин игнорирует опасность и международные сигналы и призывы к миру. Тем самым он лишь еще глубже погрузит Россию в изоляцию. Даже, несмотря на жесткую цензуру, все больше россиян и представителей элит могут быть готовы к изменениям, если кризис будет углубляться, подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ сбросили все маски и сделали ряд заявлений по поводу войны в Украине.



