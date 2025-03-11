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В РФ нашли три циничные причины массированного налета дронов на Москву

В России считают, что Украина демонстрирует Европе, что она и дальше может вести войну против РФ

сегодня, 09:58
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Ткачик Олеся

Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов попытался объяснить, почему Украина устроила массированный налет дронов на Москву перед встречей американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии.

В РФ нашли три циничные причины массированного налета дронов на Москву

Налет дронов на Москву

По его мнению, Киев якобы хочет продолжения "конфликта" с Россией и "не скрывает" этого.

"Это повышение градуса противостояния и эскалации конфликта, разжигания его. При этом враг преследовал три цели", — подчеркнул он.

По мнение Рогова, первой целью якобы является получение от США гарантии защиты личных интересов руководителей Украины. Вторая, заявил россиянин, якобы желание отвлечь внимание жителей Украины от неблагоприятного положения ВСУ в Курской области.

Третьей целью, говорит Рогов, якобы является желание президента Владимира Зеленского показать лидерам Европы и Британии свою возможность и далее вести войну с Россией.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что утром, 11 марта, неизвестные беспилотники продолжили массово атаковать Москву. В результате атаки повреждены дома, есть погибший и пострадавшие, сообщили российские телеграмм-каналы. По состоянию на утро, российское ПВО продолжает отражать атаку дронов на Москву. По словам мэра столицы РФ, Сергея Собянина, к этому времени якобы были сбиты 73 летевших на город беспилотника. В результате атаки дронов зафиксировано множество повреждений жилых домов и не только. Обломки одного из дронов повредили многоэтажное здание в Москве на Домодедовской улице.

Также "Комментарии" рассказывали, что Украина, организовав массовый налет дронов на Москву, показала Трампу, что имеет карты на руках для переговоров с РФ и победы.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/03/11/25280462.shtml?updated
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