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Ткачик Олеся
Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов попытался объяснить, почему Украина устроила массированный налет дронов на Москву перед встречей американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии.
Налет дронов на Москву
По его мнению, Киев якобы хочет продолжения "конфликта" с Россией и "не скрывает" этого.
По мнение Рогова, первой целью якобы является получение от США гарантии защиты личных интересов руководителей Украины. Вторая, заявил россиянин, якобы желание отвлечь внимание жителей Украины от неблагоприятного положения ВСУ в Курской области.
Третьей целью, говорит Рогов, якобы является желание президента Владимира Зеленского показать лидерам Европы и Британии свою возможность и далее вести войну с Россией.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что утром, 11 марта, неизвестные беспилотники продолжили массово атаковать Москву. В результате атаки повреждены дома, есть погибший и пострадавшие, сообщили российские телеграмм-каналы. По состоянию на утро, российское ПВО продолжает отражать атаку дронов на Москву. По словам мэра столицы РФ, Сергея Собянина, к этому времени якобы были сбиты 73 летевших на город беспилотника. В результате атаки дронов зафиксировано множество повреждений жилых домов и не только. Обломки одного из дронов повредили многоэтажное здание в Москве на Домодедовской улице.
Также "Комментарии" рассказывали, что Украина, организовав массовый налет дронов на Москву, показала Трампу, что имеет карты на руках для переговоров с РФ и победы.
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