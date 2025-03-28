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В РФ назвали две страны, которые выступают против мира в Украине

В России утверждают, что два страны в Европе хотят, чтобы война в Украине продолжалась

28 марта 2025, 17:15
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Ткачик Олеся

Как заявили в посольстве России в Великобритании, Париж и Лондон создавая "коалицию желающих" помочь Украине на самом деле якобы хотят сорвать процесс так называемого мирного урегулирования.

В РФ назвали две страны, которые выступают против мира в Украине

Россия

"Откровенной попыткой сорвать урегулирование считаем и продолжение затеянной Лондоном и Парижем суеты со сколачиванием непонятной "коалиции желающих". Сколько военно-штабных планировочных мероприятий не проводили бы заигравшиеся в "войнушку" европейские элиты, их результат будет нулевым", — заявили в посольстве.

Помимо этого, там выступили категорически против размещения в Украине миротворцев европейских стран НАТО. Там заявили, что такие действия будут грозить прямым столкновением с Россией.

В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в нарушении так называемого перемирия, заявив, что Украина продолжает наносить удары по энергообъектам. Она обвинила ВСУ в ударах по подстанции "Суджа", хотя в Генштабе ВСУ назвали эту информацию фейком.

"Произошедшее подтверждает, что у Киева нет политической воли к миру. Там по-прежнему мыслят категориями войны, настроены на эскалацию конфликта и готовы на любые провокации", — заявила Захарова.

Более того, по ее словам, атака на подстанцию "Суджа" якобы была нанесена при участии Франции и Британии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что лидеры европейских государств обсуждают возможность направления в Украину миротворцев. Но, как заявил Макрон, миротворцы не будут вступать в бой с российским военными, у них другая миссия – обеспечивать мир и не допустить эскалацию. Обсуждается возможность размещения миротворцев вдоль Днепра или в западных областях Украины.




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Источник: https://www.gazeta.ru
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