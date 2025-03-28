В РФ назвали две страны, которые выступают против мира в Украине

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Ткачик Олеся
Как заявили в посольстве России в Великобритании, Париж и Лондон создавая "коалицию желающих" помочь Украине на самом деле якобы хотят сорвать процесс так называемого мирного урегулирования.
Россия
Помимо этого, там выступили категорически против размещения в Украине миротворцев европейских стран НАТО. Там заявили, что такие действия будут грозить прямым столкновением с Россией.
В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в нарушении так называемого перемирия, заявив, что Украина продолжает наносить удары по энергообъектам. Она обвинила ВСУ в ударах по подстанции "Суджа", хотя в Генштабе ВСУ назвали эту информацию фейком.
Более того, по ее словам, атака на подстанцию "Суджа" якобы была нанесена при участии Франции и Британии.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что лидеры европейских государств обсуждают возможность направления в Украину миротворцев. Но, как заявил Макрон, миротворцы не будут вступать в бой с российским военными, у них другая миссия – обеспечивать мир и не допустить эскалацию. Обсуждается возможность размещения миротворцев вдоль Днепра или в западных областях Украины.
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