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В РФ назвали Маска «выдающимся провидцем» и сделали ему щедрое предложение

Россия готова сотрудничать с Маском по колонизации Марса

сегодня, 16:22
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Ткачик Олеся

Россия может предоставить компактную атомную электростанцию для миссии на Марс, которую планирует Илон Маск, основатель и генеральный директор SpaceX. Об этом заявил уполномоченный президента РФ по международному сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

В РФ назвали Маска «выдающимся провидцем» и сделали ему щедрое предложение

Илон Маск

По его словам, Москва готова обсудить эту возможность с Маском на видеоконференции. Это уже второй случай за месяц, когда российский дипломат говорит о потенциальном сотрудничестве с предпринимателем.

Предложение России появилось на фоне переговоров президента США Дональда Трампа с Кремлем, направленных на улучшение двусторонних отношений, ухудшившихся из-за российского вторжения в Украину. Несмотря на санкции Вашингтона, Москва заинтересована в развитии экономического сотрудничества с США.

При этом Маск недавно заявил, что его космический корабль Starship может достигнуть Марса уже в конце следующего года. Он также прогнозирует, что первая высадка людей на Красную планету может произойти в 2029 году, хотя более вероятным считает 2031 год. Предприниматель неоднократно говорил об идее создания на Марсе самодостаточного города, нуждающегося в надежном источнике энергии.

Выступая в Мурманске на Арктическом форуме, Дмитриев заявил, что у России есть технологии, которые могут стать весомым вкладом в марсианскую миссию.

"Россия может предложить малогабаритную атомную электростанцию для освоения Марса, а также другие передовые технологии", – заявил он.

Дмитриев отметил важность сотрудничества с Маском и назвал его "выдающимся провидцем".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Канада выступила против Маска на фоне введения пошлин Трампом и устроила обструкцию его компании Тесла.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/putin-envoy-says-russia-could-supply-small-nuclear-power-plant-musks-mars-2025-03-27/
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