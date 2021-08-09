В РФ назвали сроки завершения строительства "Северного потока-2"

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Елизавета Черных
Строительство газопровода "Северный поток-2(СП-2)" подходит к концу — остались считанные недели. Об этом заявил посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев в интервью "Известиям", пишет РБК-Украина.
Северный поток-2 - фото из открытых источников
Посол уверяет, что американская и немецкая стороны не заключали договоренностей касаемо СП-2, звучали только заявления, какие, кроме того, не повлияют на темпы запуска газопровода.
Отметим, что "Северным потоком -2" называют магистральный газопровод, который строят из РФ в Германию через Балтийское море. Его длинна — 1234 км. При этом СП-2 проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции
Напомним, что тема запуска скандального российского газопровода "Северный поток-2" активизировалась в последнее время. Это и не удивительно, ведь Германия и Соединенные Штаты наконец-то пришли к консенсусу в этом вопросе. Политический обозреватель Павел Нусс считает, что, если Украину поставят перед фактом, что газопровод все-таки будет достроен даже под какие-то политико-экономические гарантии, это будет означать проигрыш нашей страны. А также — проигрыш самого Владимира Зеленского. Нусс говорит, что в отличие от Петра Порошенка, который яро боролся против "Северного потока-2", нынешний президент больше обращал внимание на противников внутри страны.
Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко не сомневается, что СП-2 будет достроен. Но подчеркивает, что сама по себе труба ничего не значит. А с ее наполнением могут возникнуть проблемы. Читайте детальнее в нашем материале.
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