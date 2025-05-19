Россия может пойти на то, чтобы решить "конфликт" в Украине политико-дипломатическим путем, заявил сенатор Совфеда Андрей Климов. Впрочем, по его словам, Москва в этом процессе не должна никому верить на слово.

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В этом контексте сенатор страны-агрессора добавил, что России в данный момент доверять кому-либо "крайне трудно".

"Если остановить боевые действия сейчас и ждать, когда сработает дипломатия — мы просто еще раз увидим неблагодарность. Проведение переговоров, решение вопросов путем дипломатии должны быть подкреплены гарантиями и соглашениями", — заявил Климов.

По его словам, речь идет о действиях, которые могли бы гарантировать безопасность Российской Федерации и не имели бы обратной силы.

"Как действуют американцы? Ведут переговоры, продолжая боевые действия. Я за то, чтобы использовать политико-дипломатические пути, но больше никому не верить на слово", — подчеркнул россиянин.

По его информации, в данный момент российская сторона готовится предоставить предложения по прекращению огня. После чего их будут сравнивать с украинскими предложениями.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Российская Федерация не демонстрирует никаких намерений завершить боевые действия, ведь война есть фундамент существования действующего режима кремлевского диктатора Владимира Путина. Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, после переговоров в Стамбуле стало очевидно, что Россия не рассматривает никаких возможностей прекращения войны. Он добавил, что для нынешнего российского режима вооруженный конфликт — это способ выживания, и остановка боевых действий для него невозможна.



