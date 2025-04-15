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В РФ назвали все требования, которые Украина должна выполнить ради мира

Нарышкин заявил, что Украина должна не только признать новые территориальные границы РФ

сегодня, 12:26
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Ткачик Олеся

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин рассказал, на какие требования должна согласиться Украина, если она хочет мира.

В РФ назвали все требования, которые Украина должна выполнить ради мира

Переговоры о мире

По его словам, в РФ убеждены, что мирное решение войны в Украине подразумевает, что Киев должен согласиться на безъядерный нейтральный статус. Помимо этого, Нарышкин заявил, что Украина должна отменить "дискриминационные законы" и признать суверенитет нынешних границ России.

"Что касается стратегических целей России после завершения конфликта, то они остаются прежними. Условия мирного соглашения предусматривают, безусловно, безъядерный, нейтральный статус Украины, демилитаризацию и денацификацию украинского государства, отмену всех дискриминационных законов, которые были приняты после совершения государственного переворота в 2014 году", — сказал Нарышкин.

Он заявил, что урегулирование касается и "безусловно, признания и суверенитета и территориальных границ Российской Федерации — нынешних территориальных границ".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия потребовала от США, чтобы Украина ради мира отдала Кремлю Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую области в их административных границах. Не исключено, что США теперь подключат весь свой ресурс, чтобы Киев согласился на эти требования агрессора. Эксперты не исключают, что Вашингтон может признать новую зону "демилитаризации", которая включает озвученные Россией территории, а также потребовать, чтобы там провели так называемые референдумы.

При этом аналитики уверены, что США и РФ опять начинают делить мир, а вопрос Украины становится разменной монетой, чтобы достичь договоренностей по более глобальным и масштабным вопросам.




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Источник: https://tass.ru/politika/23686461
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