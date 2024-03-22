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В РФ назвали "заказчиков" теракта в "Крокусе"

В Госдуме заявили, что "заказчики" теракта в "Крокусе" - США и Великобритания

22 марта 2024, 23:50
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Марьян Ощановский
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности Андрей Луговой назвал США и Великобританию "заказчиками" теракта в концертном зале в Москве, в результате которого погибли по меньшей мере 40 человек.

В РФ назвали "заказчиков" теракта в "Крокусе"

В Госдуме прокомментировали стрельбу в Москве. Фото из открытых источников

"Перед 8 марта посольство Великобритании и США очень тщательно сообщали и предупреждали своих граждан соблюдать осторожность в Москве, при этом не сообщая, что происходит. Теперь мы видим, что сразу же, буквально в течение получаса после начала этих событий, Белый дом активно заявляет о том, кто причастен к этому, а кто не причастен. У меня нет никаких сомнений, что это главные основные заказчики", — заявил российский депутат.

Как известно, в России неизвестные люди в камуфляже открыли огонь в концертном зале "Крокус сети холла", который находится на северо-западе Москвы. В результате теракта погибли по меньшей мере 40 человек и более 100 получили ранения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на третьем году войны украинские власти столкнулись с серьезным кадровым кризисом и кризисом политического управления, считает политический эксперт Константин Матвиенко. Эксперт убежден, что в действующем парламенте можно еще сформировать коалицию народного доверия, которая подготовит правительственную программу, подпишет коалиционное соглашение и сформулирует видение политического будущего Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что опыт войн 20 века свидетельствует о том, что молодые люди должны участвовать в боевых действиях, заявил заместитель Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По его мнению, 27 лет – абсолютно неадекватный возраст мобилизации, который нужно изменить. Он отметил, что после войны у молодежи будет достаточно опыта, амбиций, сил и моральных прав, чтобы брать на себя ответственность за руководство государством.



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Источник: https://t.me/SolovievLive/247730
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