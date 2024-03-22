В РФ назвали "заказчиков" теракта в "Крокусе"

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности Андрей Луговой назвал США и Великобританию "заказчиками" теракта в концертном зале в Москве, в результате которого погибли по меньшей мере 40 человек.

В Госдуме прокомментировали стрельбу в Москве. Фото из открытых источников

"Перед 8 марта посольство Великобритании и США очень тщательно сообщали и предупреждали своих граждан соблюдать осторожность в Москве, при этом не сообщая, что происходит. Теперь мы видим, что сразу же, буквально в течение получаса после начала этих событий, Белый дом активно заявляет о том, кто причастен к этому, а кто не причастен. У меня нет никаких сомнений, что это главные основные заказчики", — заявил российский депутат.

Как известно, в России неизвестные люди в камуфляже открыли огонь в концертном зале "Крокус сети холла", который находится на северо-западе Москвы. В результате теракта погибли по меньшей мере 40 человек и более 100 получили ранения.

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