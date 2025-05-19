В РФ не смогли ударить по Украине «Орешником», с «Ярсом» тоже возникли проблемы: что произошло

Попри наміри здійснити запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс" у росіян щось пішло не так. Про це у себе у Facebook пише політичний експерт Олександр Кочетков.

Ракета Ярс. Фото: из открытых источников

Експерт нагадує, що цей рухомий стратегічний комплекс – не новий, він є модернізацією комплексу "Тополь-М". Прийнятий на озброєння в кінці 2009 року. За призначенням є зброєю швидкого ядерного удару у відповідь на напад. У 2023 році були два запуски "Ярса", обидва фахівці вважають невдалими, бо ракета значним чином відхилилася від розрахункової траєкторії, але ж вона стартувала! А зараз наявна інформація свідчить, що запуску або взагалі не було, або він виявився невдалим вже на виході ракети з контейнеру.

"Просто передумати і відмінити анонсований запуск "Ярсу", щоб не дратувати Трампа перед телефонною розмовою з путіним, Кремль не міг. Бо там протилежна логіка: продемонструвати свою ядерну могутність, залякати всіх, щоб потім шантажем вимагати того, що бажають. І цю агресивну логіку росія успадкувала від СРСР", – зазначив Кочетков.

За його словами, ланцюг подій взагалі наводить на роздуми. Спочатку росіяни збиралися вдарити по Україні "Орєшником". Відповідно, закрили небо над полігоном Капустін Яр і проінформували США про випробування, але запуск "Орєшника" не відбувся, що є доволі зрозумілим: цей виріб є своєрідним франкенштейном, складеним з частин різних ракет, що не додає надійності. І взагалі, розробка виглядає сирою, хоч віджимай. Тому "Орєшник" просто могли не встигнути підготувати до демонстраційного запуску. Але є ж "Ярс" майже 15 років знаходиться на бойовому чергуванні – пересувається ґрунтовими шляхами у тайзі. Він разом з ракетами на підводних човнах є основою ракетно-ядерного щиту росії. Тому має стартувати будь коли моментально і дуже надійно.

"В голову приходять два варіанти поясненна ракетної імпотенції Кремля. Або реальний стан ракетно-ядерної зброї росії просто катастрофічний, і вона перетворилася на чергову імітацію могутності путінської недоімперії. Або десь у ракетній галузі росії на рівні виконавців знайшлися відчайдухи, які настільки не люблять путінський режим, що саботують вкрай важливі для нього процеси", – констатував Олександр Кочетков.

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