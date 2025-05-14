В России выступили с истерическим заявлением по поводу возможного размещения войск НАТО в Украине. В частности, заявил глава оборонного комитета Госдумы, генерал-полковник Андрей Картаполов, если такие войска окажутся в Украине, то они станут для российских военных "самой желанной целью".

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"Возможное наличие на территории Украины воинских формирований и баз НАТО — одна из первопричин "СВО". Если там хоть один натовский военнослужащий появится, то получат, то, что меньше всего хотели в своей жизни", — заявил россиянин.

В свою очередь депутат Госдумы страны-агрессора Алексей Чепа обвинил страны Европы в том, что они якобы мешают мирному урегулированию военного конфликта в Украине.

По его мнению, лидеры Европы хотят продолжения военных действий на территории Украины.

В то же время он отметил, что в Соединенных Штатах позитивно смотрят на выдвигаемые Россией инициативы по урегулированию войны.

"Но все наши действия, очень многие наши мирные предложения воспринимаются в штыки рядом европейских стран, которые явно не хотят завершения этого конфликта и, самое главное, не только завершения, но и решения вопроса по тем предпосылкам, которые привели к этому конфликту", — заявил депутат страны-агрессора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России спрогнозировали сроки окончания так называемой "специальной военной операции". В частности, как заявил член комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Колесник война России против Украины может завершиться в течение ближайшего года. Правда, по его словам, это произойдет в том случае, если события будут развиваться исключительно по военному сценарию.



