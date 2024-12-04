В РФ объяснили, на какое решение Трампа ответили "Орешником"

В ноябре Россия нанесла удар по Днепру новой ракетой, которой позже Владимир Путин назвал "Орешником". Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью CNN рассказал, почему решили создать такую ракету, сообщает портал "Комментарии".

Иллюстративное фото

Издание сообщает, что РФ угрожала снова ударить по Украине баллистической ракетой "Орешник", способной нести ядерное оружие, которое Москва использовала во время широкомасштабной атаки на критическую энергетическую инфраструктуру.

Рябков объяснил, что "Орешник" "не является стратегической баллистической ракетой, это ракета средней дальности, испытанная в боевых условиях".

Представитель РФ пояснил, что решение, принятое в 2019 году тогдашним президентом США Дональдом Трампом, вывести США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сложившееся десятилетиями соглашения о контроле вооружений между США и Россией, проложило путь для разработки Москвой своего нового баллистического арсенала.

Он отметил, что если бы не решение Трампа, "в наших руках не было бы Орешника, и мы были бы ограничены в наших возможностях разрабатывать такое оружие", — добавил Рябков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что РФ готова прибегнуть к "более сильным военным средствам" в войне с Украиной, если США и их союзники не признают, что ее нельзя испытывать бесконечно.

"Риски высокие, и они растут, и это достаточно тревожно", — сказал Сергей Рябков и добавил, что нынешняя геополитическая напряженность была неслыханной даже со времен "пика холодной войны".

Узнать более подробно, что может повлиять на решение дальнейшей эскалации, можно по ссылке.



