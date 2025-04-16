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В РФ объяснили, почему массово отправляют на войну бурятов и чеченцев

В России заявили, что управлять жителями национальных республик гораздо проще

сегодня, 10:15
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Ткачик Олеся

Российский политтехнолог Аббас Галлямов попытался объяснить непропорционально большого количества воюющих в Украине представителей национальных республик. По его мнению, воюют они там не как башкиры, буряты, жители Дагестана, а просто как сельские жители.

В РФ объяснили, почему массово отправляют на войну бурятов и чеченцев

Бурят на войне

Дело в том, отмечает Галлямов, что именно в национальных республиках велика доля сельского населения. Если в среднем по России она составляет 25 процентов, то, например, в Башкирии и Бурятии — это 40. Более 50 процентов селян проживают всего в шести регионах России. Среди них, говорит Галлямов, республика Алтай — 71 процент, Чечня — 62 процента, Карачаево-Черкесия — 57, Дагестан — 55, Калмыкия — 54, Адыгея — 53.

"Селянина легче обрабатывать. Он сам, его родственники, источники доходов — всё на виду. Навыков сопротивляться давлению со стороны начальства — ноль. На селе админресурс традиционно сильнее, а население безропотнее. В общем, смирная овца — волку по зубам", — подчеркнул российский эксперт.

К тому же, добавил он, селяне бедны и для них деньги, предлагаемые за контракт, — это немыслимые суммы, которые они даже вообразить не в состоянии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что так называемый российский диссидент Владимир Кара-Мурза, освобожденный из российской тюрьмы в рамках обмена заключенными, сделал во французском парламенте циничное заявление об убийстве украинцев. Он заявил, что россиянам "психологически тяжело" убивать украинцев, именно поэтому якобы кремлевские власти пытаются больше привлекать к войне представителей так называемых национальных меньшинств.




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Источник: https://www.facebook.com/abbas.gallyamov/posts/pfbid0MidxqWEcK1yMPr72jkFKEyD5vaVdaYt9cGMdwr2KFHYXuBHpc1tdGYGQjoeDUq64l?locale=ru_RU
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