Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Индия может передавать России любую информацию, в том числе от Украины.

Нарендра Моди

"Ради Бога. Индия, конечно, может передать сообщение", — заявил российский политик.

Помимо этого, Чепа напомнил, что у России с Индией налажены дипломатические отношения.

"Поэтому они по линии дипотношений могут передать любую информацию", — отметил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить Киев в пятницу, 23 августа, для укрепления отношений с Вашингтоном и Москвой. Однако, как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, он не намерен выступать посредником по прекращению войны РФ в Украине. В то же время, по информации издания, Индия согласилась передавать сообщения между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отмечается, что нежелание Моди способствовать прекращению огня отчасти связано с зависимостью Индии от дешевой нефти и оружия из России. Нью-Дели избегает критики Москвы из-за вторжения и значительно увеличил закупку российской нефти, что явилось рекордным показателем. Ожидается, что визит Моди в Украину продлится всего несколько часов из-за безопасности. Для президента Зеленского эта встреча является важной возможностью обсудить роль Индии в восстановлении мира в регионе.

Офис украинского президента подтвердил, что визит Нарендра Моди в Киев действительно состоится в пятницу, 23 августа. При этом в РФ предположили , что Моди может говорить с Зеленским о налаживании отношений между Киевом и Москвой.





