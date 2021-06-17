В РФ одобрили законопроекты о "регулирование интернета"

Депутаты Госдумы РФ приняли во втором чтении три законопроекта, которые призваны, по замыслу их авторов, сделать российский интернет более прозрачным. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Систему обеспечения законодательной деятельности.

Российский интернет - фото из открытых источников

Первый законопроект предлагает установить контроль над всей рекламой, размещенной в Рунете. Согласно документу, рекламодатели и площадки будут должны передавать Роскомнадзору сведения обо всех рекламных кампаниях, а ведомство будет учитывать, хранить и обрабатывать данные о рекламе.

Этот же законопроект запрещает распространять рекламу, направленную на российских потребителей, на иностранном сайте, если Роскомнадзор принял такое решение. Второй законопроект вводит обязательный подсчет всей аудитории российского сегмента интернета. Организацию, которая станет проводить исследования объема аудитории, станет выбирать Роскомнадзор.

Третий законопроект обязывает иностранные интернет-компании, такие как Twitter и Facebook, открыть в России свое представительство, которое станет представлять их интересы, в том числе в судах. Хинштейн говорил, что это законопроект о "приземлении" иностранных соцсетей в России. В случае отказа выполнить требования российских законов на сайтах зарубежных соцсетей запретят распространять российскую рекламу, им запретят принимать платежи от пользователей из России, сами сайты уберут из поисковой выдачи, а доступ к ним частично или полностью ограничат.

Как сообщали ранее в России планируют создать так называемый "белый" интернет для школьников, который будет обеспечивать доступ исключительно к контенту с проверенным содержанием.

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