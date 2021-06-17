logo
Русский Українська

BTC/USD

38762.88

ETH/USD

2419.87

LTC/USD

170.52

USD/UAH

27.18

EUR/UAH

32.95

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Россия В РФ одобрили законопроекты о "регулирование интернета"
commentss НОВОСТИ Все новости

В РФ одобрили законопроекты о "регулирование интернета"

В случае отказа выполнить требования российских законов на сайтах зарубежных соцсетей запретят распространять российскую рекламу

сегодня, 05:05
Автор:

Ольга Чародий

Депутаты Госдумы РФ приняли во втором чтении три законопроекта, которые призваны, по замыслу их авторов, сделать российский интернет более прозрачным. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Систему обеспечения законодательной деятельности.

В РФ одобрили законопроекты о "регулирование интернета"

Российский интернет - фото из открытых источников

Первый законопроект предлагает установить контроль над всей рекламой, размещенной в Рунете. Согласно документу, рекламодатели и площадки будут должны передавать Роскомнадзору сведения обо всех рекламных кампаниях, а ведомство будет учитывать, хранить и обрабатывать данные о рекламе.

Этот же законопроект запрещает распространять рекламу, направленную на российских потребителей, на иностранном сайте, если Роскомнадзор принял такое решение. Второй законопроект вводит обязательный подсчет всей аудитории российского сегмента интернета. Организацию, которая станет проводить исследования объема аудитории, станет выбирать Роскомнадзор.

Третий законопроект обязывает иностранные интернет-компании, такие как Twitter и Facebook, открыть в России свое представительство, которое станет представлять их интересы, в том числе в судах. Хинштейн говорил, что это законопроект о "приземлении" иностранных соцсетей в России. В случае отказа выполнить требования российских законов на сайтах зарубежных соцсетей запретят распространять российскую рекламу, им запретят принимать платежи от пользователей из России, сами сайты уберут из поисковой выдачи, а доступ к ним частично или полностью ограничат.

Как сообщали ранее в России планируют создать так называемый "белый" интернет для школьников, который будет обеспечивать доступ исключительно к контенту с проверенным содержанием.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ru/technology_and_media/16/06/2021/60c8c2229a794721b59e1ba1
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ