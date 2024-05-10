В РФ официально назначен новый премьер. Одна фракция пошла против воли Путина

В Госдуме страны-террориста России утвердили Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Соответствующее постановление палаты парламента будет направлено президенту РФ Владимиру Путину для назначения Мишустина на должность.

Михаил Мишустин

По данным росСМИ, в голосовании приняли участие 432 депутата Госдумы. Из них 375 человек проголосовали за утверждение Мишустина, 57 человек воздержались. До этого депутат Госдумы Геннадий Зюганов заявил, что партия КПРФ воздержится от поддержки нынешнего состава кабмина.

Как заявил Зюганов, вопросы у КПРФ вызывает финансово-экономический блок нынешнего состава правительства. По его мнению, правительство должно больше работать в пользу тех, "кто работает на земле, кто решает проблемы на заводах, где сегодня не хватает кадров в массовом порядке".

При этом Мишустин поблагодарил депутатов и особо подчеркнул, что они поддержали решение главы Кремля.

"Несмотря на разные взгляды на многие вопросы, сегодня вы поддержали прежде всего решения президента", — заявил Мишустин.

Кроме того, известно, что российская Госдума рассмотрит кандидатуры на должности федеральных министров 14 мая. При этом кандидатура виц-премьера будет рассмотрена днем ранее.

При этом росСМИ отмечают, что вероятно, Юрий Трутнев не сохранит за собой пост вице-премьера. Источники утверждают, что пост министра покинет Николай Шульгинов. Отмечается, что в числе кандидатов на пост будущего главы Минэнерго находится нынешний губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

При этом СМИ пишут, что свои посты сохранят министр финансов Антон Силуанов, а также министр труда и соцзащиты Антон Котяков и вице-премьер Татьяна Голикова.

Пока непонятно, сохранит ли свой пост министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по словам Мишустина, приоритетом для нового правительства станет поддержка "СВО".



