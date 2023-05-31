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В РФ огонь охватил НПЗ на Кубани: СМИ заявляют об атаке дрона

Пожар возник на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ)

сегодня, 07:15
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Автор:

Кравцев Сергей

В российском Краснодарском крае произошел пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) по причине атаки неизвестного дрона ночью 31 мая. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление местного губернатора Вениамина Кондратьева в Telegram.

В РФ огонь охватил НПЗ на Кубани: СМИ заявляют об атаке дрона

Пожар. Фото: из октрытых источников

Чиновник отметил, в Северском районе произошел пожар на территории Афипского НП, где загорелась одна из установок по перегонке мазута.   


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"Предварительная причина – прилет БПЛА", — написал Вениамин Кондратьев.

Тем временем в социальных сетях появилось видео, демонстрирующее, как утверждается, момент атаки дрона на НПЗ.

На место происшествия прибыли оперативные службы, площадь возгорания составляла около 100 квадратных метров. В результате ЧП пострадавших нет, утверждают местные власти.

Отметим, вчера под Москвой, в селе Осташово (Волоколамский городской округ Московской области), произошел пожар на территории завода по производству спиртосодержащей фармацевтической продукции.

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Источник: https://t.me/kondratyevvi/5559
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