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В РФ ограничат продажу самогонных аппаратов

В России могут ограничить продажу самогонных аппаратов

27 марта 2025, 23:44
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Марьян Ощановский

Глава Росалкогольтабакконтроля (РАТК) Игорь Алешин предложил ввести государственное регулирование рынка самогоноварения с целью снижения уровня потребления алкоголя в РФ.

В РФ ограничат продажу самогонных аппаратов

В РФ борются с алкоголем. Фото из открытых источников

Он отметил, что в последнее время в России фиксируется рост интереса к самогонным аппаратам. По его словам, количество запросов на их покупку в интернете увеличивается, а приобрести такое оборудование в России может даже несовершеннолетнее.

Игорь Алешин предложил запретить продажу самогонных аппаратов детям и подросткам, а также рассмотреть возможность введения контроля за их обращением. "Этот рынок совершенно точно нуждается в регулировании", — подчеркнул он.

Среди возможных мер глава РАТК упомянул продажу оборудования по паспорту, обязательную сертификацию безопасности аппаратов и регистрацию уже проданных устройств в установленный срок.

Кроме того, он предложил ввести пошлину за эксплуатацию дистилляторов, отметив, что пошлина должна носить символический характер и, возможно, быть включена в стоимость аппарата.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что последние несколько недель представители генеральных штабов работали над вопросами количественного состава, формата и других моментов миротворческого контингента. "Контингент очень важен для контроля. Контингент — это боевой состав. Но они, прежде всего, для того, чтобы контролировать ситуацию и проводить совместные тренировки, а также сделать невозможным любые желания России вернуться с той или иной волной агрессии", — сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина вышла в мировые лидеры за производством не только дронов, но и самоходных пушек.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/31607
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