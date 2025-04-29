В РФ оскандалились циничным заявлениям о том, что должны делать жены ветеранов «СВО»

Пропагандист канала Соловьев.Лайф Сергей Карнаухов заявил в эфире, что жены российских военных должны терпеть домашнее насилие, побои и издевательства, поскольку их мужья "воевали за родину".

Ветераны "СВО" избивают жен

Как обратил внимание журналист Денис Казанский, характерно, что даже другая пропагандистка Анастасия Кашеварова, которая сама замужем за "ветераном СВО" из ЧВК Вагнера Сергеем Петренко, пыталась спорить с Карнауховым, что терпеть побои нельзя. Но тот заявил, что она тоже должна терпеть издевательства над собой, если ее мужу вздумается избивать ее.

В частности, Кашеварова, рассуждая об агрессии мужчин, которые вернулись из "СВО" отметили, что у многих возникает вопрос – бросать мужа и подумать о себе и детях, или же поставить свою жизнь на паузу и сконцентрироваться на муже-агрессоре.

Именно это замечание вывело из себя Карнаухова, который "был в шоке" от того, что женщины думают над тем, чтобы бросать агрессора. При этом Кашеварова переспросила, должны ли женщины терпеть, если муж начинает войну против своей жены и детей.

"Что значит я буду его бросать? Да ты должна ему ноги целовать", — заявил пропагандист и добавил, что нужно терпеть побои.

" Этот русский мир они построили в России и теперь несут его украинцам. Мир мракобесия, безумия, насилия и узаконенного садизма ", — прокомментировал происходящее в студии Казанский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Кремле, чтобы значительно пополнить войско, разрешили активно привлекать заключенных. В РФ проводили масштабные компании, чтобы набрать как можно больше "желающих". Конечно, потом заключенных отправляли на войну против Украины. Пройдя боевые действия и став так называемыми "героями СВО", бывшие заключенные создают немало проблем.



