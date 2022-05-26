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В РФ отреагировали на мирный план Италии по Украине

Россия не готова обсуждать предложения Италии

сегодня, 17:55 comments1432
Автор:

Кравцев Сергей
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Предложения, включенные в итальянский план по Украине, не могут исходить от серьезных политиков. Такую позицию озвучил главы МИД России Сергей Лавров. Как передает портал "Комментарии", слова Лаврова цитирует российской пропагандисткой информагенство ТАСС.

В РФ отреагировали на мирный план Италии по Украине

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Сергей Лавров считает несерьезными те предложения, которые проработаны итальянскими политиками. В частности, он не считает допустимым то, что предложено по Крыму и Донбассу.

Также российский министр отметил, что о такой инициативе мирного плана по урегулированию конфликта в Украине Кремлю стало известно со СМИ.                                                                                                                                                                                                       

Читайте на портале "Комментарии" — пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, какие требования Москва ставит Киеву относительно оккупированных территорий. Уходить из захваченных областей Россия не планирует.  

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский довольно жестко отреагировал на предложения некоторых западных политиков и бизнесменов пытаться найти компромисс с Россией, садиться за стол переговоров, чтобы побыстрее закончить войну в Украине. Глава государства дал понять, что Киев не будет искать мира ценой уступок своих территорий агрессору. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали, почему именно сейчас звучат такие заявления – правильно ли на них реагирует Украина.



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Источник: https://t.me/tass_agency/137241
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