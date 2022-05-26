В РФ отреагировали на мирный план Италии по Украине

Предложения, включенные в итальянский план по Украине, не могут исходить от серьезных политиков. Такую позицию озвучил главы МИД России Сергей Лавров. Как передает портал "Комментарии", слова Лаврова цитирует российской пропагандисткой информагенство ТАСС.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Сергей Лавров считает несерьезными те предложения, которые проработаны итальянскими политиками. В частности, он не считает допустимым то, что предложено по Крыму и Донбассу.

Также российский министр отметил, что о такой инициативе мирного плана по урегулированию конфликта в Украине Кремлю стало известно со СМИ.

Читайте на портале "Комментарии" — пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, какие требования Москва ставит Киеву относительно оккупированных территорий. Уходить из захваченных областей Россия не планирует.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский довольно жестко отреагировал на предложения некоторых западных политиков и бизнесменов пытаться найти компромисс с Россией, садиться за стол переговоров, чтобы побыстрее закончить войну в Украине. Глава государства дал понять, что Киев не будет искать мира ценой уступок своих территорий агрессору. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали, почему именно сейчас звучат такие заявления – правильно ли на них реагирует Украина.





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